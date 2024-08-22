Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα ξενοδοχείο στην Μπουτσέον, στα δυτικά της Σεούλ, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 19.39 (τοπική ώρα) από τον όγδοο όροφο του εννιαώροφου ξενοδοχείου που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ. Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς ήταν πελάτης του ξενοδοχείου.

경기 부천 호텔 화재로 5명 사망 10명 부상



경기도소방재난본부와 경찰 등에 따르면 이날 오후 7시 39분쯤 부천 원미구 중동 소재 9층짜리 호텔 건물에서 불이 났다. 오후 10시20분 기준 사망자는 5명, 부상자는 10명이다. 사망자 중 4명은 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로… pic.twitter.com/Jci3fReD0W — 웃짤컴퍼니 💎 선팔 맞팔 100% 환영 (@xforsmile) August 22, 2024

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 46 πυροσβεστικά οχήματα με περισσότερους από 150 πυροσβέστες.

«Αυτή τη στιγμή σβήνουμε τη φωτιά και προσπαθούμε να διασώσουμε ανθρώπους, για αυτό δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων», είπε ένα στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της επαρχίας Γκιεονγκί. «Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί», προειδοποίησε.

경기 부천 호텔 화재로 2명 심정지…5명 부상



22일 오후 7시 39분께 경기도 부천시 중동 호텔에서 불이 났다.



이 불로 일부 투숙객이 호텔 외부에 설치된 에어매트로 뛰어내리다가 다친 것으로 알려졌다. pic.twitter.com/DPgsj3j3jK — 웃짤컴퍼니 💎 선팔 맞팔 100% 환영 (@xforsmile) August 22, 2024

Ο υπουργός Εσωτερικών Λι Σανγκ-μιν ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία και τις τοπικές αρχές, με τη διάθεση όλου του διαθέσιμου προσωπικού και των μέσων, για τη διάσωση των ανθρώπων και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

