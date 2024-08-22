Λογαριασμός
Νότια Κορέα: Πέντε νεκροί και 10 τραυματίες από φωτιά σε ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 19.39 (τοπική ώρα) από τον όγδοο όροφο του εννιαώροφου ξενοδοχείου

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα ξενοδοχείο στην Μπουτσέον, στα δυτικά της Σεούλ, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 19.39 (τοπική ώρα) από τον όγδοο όροφο του εννιαώροφου ξενοδοχείου που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ. Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς ήταν πελάτης του ξενοδοχείου.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 46 πυροσβεστικά οχήματα με περισσότερους από 150 πυροσβέστες.

«Αυτή τη στιγμή σβήνουμε τη φωτιά και προσπαθούμε να διασώσουμε ανθρώπους, για αυτό δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων», είπε ένα στέλεχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της επαρχίας Γκιεονγκί. «Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί», προειδοποίησε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λι Σανγκ-μιν ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία και τις τοπικές αρχές, με τη διάθεση όλου του διαθέσιμου προσωπικού και των μέσων, για τη διάσωση των ανθρώπων και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

