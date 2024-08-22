Ένα εξάχρονο αγόρι, που αγνοείτο εδώ και τέσσερις ημέρες, βρέθηκε ζωντανό σε ένα δάσος, σε ορεινή περιοχή του βόρειου Βιετνάμ, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Police in Văn Yên District, the northern mountainous province of Yên Bái, reported that a six-year-old boy, who went missing in the forest, has been found alive after five days of intensive searches.https://t.co/gIObJHihzi August 21, 2024

Η εξαφάνιση του μικρού Λαμ δηλώθηκε το Σάββατο, όταν δεν επέστρεψε μαζί με τους αδελφούς και τις αδελφές του από μια οικογενειακή γιορτή στην επαρχία Γεν Μπάι.

«Μας είπαν ότι το αγόρι ήταν κουρασμένο. Του έδωσαν φαγητό και έλεγξαν την κατάσταση της υγείας του. Τώρα είναι καλά», είπε ένας αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας άνδρας άκουσε κλάματα και βρήκε το αγόρι εξαντλημένο μέσα στο δάσος, λασπωμένο και καθισμένο δίπλα σε ένα θάμνο μανιόκας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Λαμ εξήγησε ότι χάθηκε στο δάσος και όσο περισσότερο περπατούσε, τόσο έχανε τον προσανατολισμό του. Για να επιζήσει έπινε νερό από ένα ρυάκι και μάζευε φύλλα και άγριους καρπούς από δέντρα που γνώριζε.

Η μητέρα του Λαμ, η Λι Τι Πάι, μίλησε για την ανακούφιση που αισθάνθηκε στον ενημερωτικό ιστότοπο VietnamNet. «Χάρηκα τόσο πολύ που ξαναβρέθηκε ζωντανός. Έκλαψα γιατί έδειχνε πιο αδύνατος και αδύναμος από πριν», είπε.

Οι αρχές της κοινότητας Λαμ Γκιάνγκ είχαν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού και άδειασαν έναν βάλτο γιατί φοβήθηκαν ότι μπορεί να είχε πέσει στα νερά, είπε ένας αστυνομικός. Σχεδόν 200 άνθρωποι συμμετείχαν στις έρευνες.

Τον Ιούνιο του 2023 στην Κολομβία, στο δάσος του Αμαζονίου, τέσσερα παιδιά ηλικίας από 1 έως 13 ετών βρέθηκαν ζωντανά 40 ημέρες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

