Βρετανία: Στην πλατεία Τραφάλγκαρ, Σύροι εξόριστοι γιορτάζουν την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ

Εκατοντάδες Σύροι γιόρτασαν σήμερα το απόγευμα στην Πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, φωνάζοντας αγκαλιασμένοι τη λέξη «Ελευθερία».

Οι Σύροι, τυλιγμένοι με τη σημαία της αντιπολίτευσης, χαιρέτιζαν ο ένας τον άλλο φωνάζοντας «Μαμπρούκ!», δηλαδή «Συγχαρητήρια».

«Η Συρία είναι δική μας, όχι της οικογένειας Άσαντ», ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε στη συγκέντρωση.

«Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, κάτι που δεν πίστευα ότι θα το ζήσω», δήλωσε ο Τάρεκ Αλτζνέιντι, 35 ετών. Για τελευταία φορά βρέθηκε στη χώρα του το 2012 και δεν ξαναπήγε, λόγω του πολέμου. Πλέον, σκέφτεται «να επιστρέψει σύντομα».

Τα πράγματα «δεν μπορεί να γίνουν χειρότερα απ’ όσο ήταν με τον Άσαντ», είπε η Ντιάλα, μια 34χρονη σύμβουλος επιχειρήσεων που δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό της. Και εκείνη έφυγε από τη Συρία το 2011 και δεν επέστρεψε από τότε. «Η Συρία είναι μια χώρα με μεγάλη ποικιλομορφία, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στους τζιχαντιστές να την κυβερνήσουν», διαβεβαίωσε.

Την ίδια άποψη έχει και ο Χουσάμ Έντιν Μπαράμο, δημοσιογράφος και συγγραφέας 63 ετών. «Δεν θα αφήσουμε τη χώρα στους ενόπλους. Προς το παρόν» οι αντάρτες που κατέλαβαν την εξουσία «συμπεριφέρονται καλά», σχολίασε.

Ο Μπαράμο έφυγε από τη Συρία πριν από 30 χρόνια επειδή στήριζε την αντιπολίτευση. Από τότε, δεν ξαναγύρισε στην πατρίδα του.

«Σήμερα το πρωί, έκλαιγα σαν μικρό παιδί» αφηγήθηκε, λέγοντας ότι θέλει να επιστρέψει. «Είναι μια καινούρια ημέρα, μια σημαντική ημέρα. Αισθάνομαι εκστασιασμένος. Ξαναγεννήθηκα», είπε.

