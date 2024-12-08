Ουκρανία: Οι δικτάτορες που υπολόγιζαν στον Πούτιν είναι καταδικασμένοι σε πτώση

Η Ουκρανία χαιρέτισε σήμερα την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, λέγοντας πως οι δικτάτορες που υπολόγιζαν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι καταδικασμένοι στο ίδιο τέλος, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή της στον "συριακό λαό", όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα στην πλατφόρμα X.

"Ο Άσαντ έπεσε. Αυτό συνέβαινε και θα συμβαίνει πάντα με τους δικτάτορες που στοιχηματίζουν στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν. Προδίδει πάντα εκείνους που υπολογίζουν σε αυτόν", δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας, προσθέτοντας πως το Κίεβο εύχεται να "ανοίξει ο δρόμος για την αποκατάσταση των σχέσεων (με τη Συρία) στο μέλλον".

