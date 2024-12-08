Το Ισραήλ χτύπησε το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Συρίας στη Δαμασκό

Ο Ισραηλινός Στρατός χτύπησε ένα εργοστάσιο χημικών όπλων που ανήκε στο καθεστώς του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ για να εμποδίσει τους αντάρτες να το καταλάβουν, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ισραήλ έπληξε το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Συρίας (SSRC) στη Δαμασκό.

Ακολούθως, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο , επιβεβαίωσε αναφορές ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν σήμερα κυβερνητικά κτίρια ασφαλείας στη Δαμασκό.

«Οι ισραηλινές επιδρομές στόχευσαν ένα συγκρότημα ασφαλείας στη Δαμασκό κοντά στα κτίρια του πρώην καθεστώτος», συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφοριών, των τελωνείων και ενός στρατιωτικού αρχηγείου, ανέφερε.

Επιπλέον, πηγές των IDF ερωτηθείς για το περιστατικό απάντησαν ότι ο στρατός παρακολουθεί τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το Ισραήλ και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτεθεί σε τέτοιες επικίνδυνες απειλές.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, στο συγκρότημα στεγάζονταν η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών και η έδρα των τελωνείων. Για το ερευνητικό κέντρο υπήρχαν εδώ και χρόνια υποψίες ότι χρησιμοποιείται από Ιρανούς επιστήμονες για την ανάπτυξη τηλεκατευθυνόμενων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Ποιες τοποθεσίες στη Συρία έχει πλήξει το Ισραήλ

H ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα πλήγματα στη Συρία σήμερα, χτυπώντας εξοπλισμό που το Ισραήλ φοβάται ότι θα μπορούσε να πέσει στα χέρια εχθρικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, επιδρομές νωρίτερα σήμερα είχαν στόχο αποθήκες πυρομαχικών και όπλων στην αεροπορική βάση Khalkhalah στη Suwayda, σε αρκετές τοποθεσίες στο Κυβερνείο Daraa και στην αεροπορική βάση Mezzeh στη Δαμασκό.

Πρόσθετες επιδρομές αναφέρθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην αεροπορική βάση Mezzeh, ένα μεγάλο συγκρότημα ασφαλείας στο προάστιο Kafr Sousa της πρωτεύουσας, ένα παράρτημα του Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών στη Δαμασκό και μια κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας που περιλαμβάνει τα κεντρικά γραφεία πληροφοριών και τελωνείων.

Μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι εργάζεται για να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ ή οποιοδήποτε άλλο εχθρικό στοιχείο να έχει πρόσβαση σε προηγμένα όπλα στη Συρία και να απειλήσει το Ισραήλ.

