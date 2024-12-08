ΣΥΡΙΖΑ: Σύγκρουση Φάμελλου – Πολάκη για Βασιλειάδη και Σπίρτζη

Νέα πεδίο έντασης στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά ανάμεσα σε Σωκράτη Φάμελλο και Παύλο Πολάκη με αιχμή τις επιστροφές των Χρήστο Σπίρτζη και Γιώργο Βασιλειάδη στην Πολιτική Γραμματεία.

Η διαφωνία καταγράφηκε κατά τη συνεδρίαση της κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε παρέμβασή τους μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που στηρίζουν τον Παύλο Πολάκη ασκούν κριτική στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι «από τις χθεσινές προτάσεις του προέδρου στην Κ.Ε., διαφαίνεται μια εικόνα αποκλεισμών στα όρια της διαιρετικής τομής».

Ολόκληρη η παρέμβαση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής

Μετά την πολυτάραχη προηγούμενη περίοδο που πλήγωσε το κόμμα μας και τους ανθρώπους του σε πολλά επίπεδα, έχουμε δηλώσει όλοι και όλες παρόντες και παρούσες, από κάθε θέση ευθύνης αλλά και ως «στρατιώτες» και μόνο, στο πλευρό της νέας ηγεσίας, για να σηκώσουμε το «σπίτι» μας (τον ΣΥΡΙΖΑ) στα πόδια του και να τον ξανακάνουμε ελκυστικό στον χειμαζόμενο από τις αντιλαϊκές πολιτικές της Δεξιάς λαό. Και κυρίως να τον αναδείξουμε ως όχημα αντιστροφής της σημερινής κατάστασης στη χώρα και μιας αυριανής προοδευτικής διακυβέρνησης προς όφελος των πολλών και της εθνικής αξιοπρέπειας! Στο πλαίσιο αυτό, δώσαμε μάχες, προσωπικές και συλλογικές. Ταυτόχρονα προτάξαμε πανελλαδικά και σε κάθε επίπεδο ένα πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο που το θεωρούμε ως προϋπόθεση για να μας ξαναδούν οι πληττόμενες τάξεις ως σύμμαχη δύναμη και να μας εμπιστευτούν ξανά τις τύχες τους! Την ίδια ώρα και για να υπηρετηθεί αποτελεσματικά αυτός ο στόχος, προβάλλαμε και ένα οργανωτικό σχέδιο και κυρίως ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας και συνευθύνης, χωρίς αποκλεισμούς, αχρείαστες ρήξεις και εσωστρέφεια… Στο κλίμα αυτό χαιρετίσαμε και την ενωτική κίνηση του υποψήφιου προέδρου σ. Παύλου Πολάκη να μην διεκδικήσει την προεδρία σε δεύτερη εκλογική Κυριακή και να πάμε ενωτικά παρακάτω όλοι μαζί, χωρίς άλλη καθυστέρηση!



Στην χθεσινή, πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος μετά την προεδρική εκλογή, μπορεί να υπήρξε κάθε διάθεση από τη νέα ηγεσία σε επίπεδο ρητορικής για συναίνεση, συλλογικότητα, συμπερίληψη, λογοδοσία, πλην όμως στην πράξη, με τις μέχρι χθες ανακοινώσεις των πρώτων ημερών, αλλά και τις ίδιες τις χθεσινές προτάσεις του προέδρου στην Κ.Ε., διαφαίνεται μια εικόνα αποκλεισμών στα όρια της διαιρετικής τομής. Η εικόνα αυτή εκπέμπει μόνο μηνύματα απογοήτευσης και αποστράτευσης στο εσωτερικό του κόμματος και σε πλήθος στελεχών του, από τις πρώτες κιόλας μέρες του νέου εγχειρήματος! Η αίσθηση χθες ήταν σαν κάποιοι να θέλουν γρήγορα να ξεχάσουν ότι έγιναν εσωκομματικές εκλογές, με όχι αντιπαραθετικά, αλλά διακριτά τουλάχιστον πολιτικά και προγραμματικά πλαίσια, αλλά και διακριτών τρόπων για το πώς τα εκπέμπουμε στον κόσμο… και ότι απέναντι σ’ αυτά τοποθετήθηκε η βάση του κόμματος σε σχεδόν ισομοιρασμένα ποσοστά!



Κορύφωση αυτής της δυσάρεστης αίσθησης και μάλιστα στο πλαίσιο ενός γενικού προσκλητήριου επανάκαμψης μελών και στελεχών που είχαν απομακρυνθεί ή είχαν πάρει αποστάσεις από το κόμμα μας, αποτέλεσε η πρόταση του προέδρου για έγκριση από την Κ.Ε. της επανεισδοχής δύο (!) στελεχών στα όργανα του κόμματος και μάλιστα στους ρόλους και τις θέσεις ευθύνης που αυτοί κατείχαν όταν παραιτήθηκαν ή απομακρύνθηκαν! Και μάλιστα αυτό να διευκρινίζεται με επιτακτικό και άκαμπτο τρόπο από τα επίσημα χείλη του προέδρου το απόγευμα, μισή ώρα πριν την λήξη της συνεδρίασης. Παρά το γεγονός ότι καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και των ομιλιών είχε ζητηθεί από πολλά μέλη της Κ.Ε. στις ομιλίες τους, είτε αυτό να μην συμβεί ως επιβαλλόμενη κοπτάτσια από τα πάνω (που δεν περιποιεί τιμή στο όργανο και την συλλογική και συναινετική λειτουργία που χρειάζεται σήμερα το κόμμα), είτε κυρίως, αν είναι να γίνει, να συνοδευτεί με μια γενναία απόφαση διεύρυνσης του κορυφαίου οργάνου της Πολιτικής Γραμματείας με 3-4 ακόμα στελέχη που μπορούν να βοηθήσουν στο επίπεδο αυτό. Σημειωτέον ότι η Π.Γ. μετά τις αποχωρήσεις της προηγούμενης περιόδου λειτουργεί με αριθμό μελών μικρότερου από το μισό της αρχικής της σύνθεσης! Τέλος, εξηγήθηκε και ζητήθηκε από μέλη της Κ.Ε. ότι οποιαδήποτε επανάκαμψη στελεχών σε πρότερους ρόλους, επειδή αφορά σε μεμονωμένα και συγκεκριμένα πρόσωπα, ως είθισται στο κόμμα μας μπορεί να συμβεί μόνο με μυστική ψηφοφορία κάλπης στην Κ.Ε. και με δεδομένη τη δυνατότητα στα υπόλοιπα μέλη να προτείνουν ή να αυτοπροταθούν και να διεκδικήσουν τον ίδιο ρόλο και την ίδια θέση πολιτικής ευθύνης!



Στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν προβάλλουμε καμία ένσταση για τα πρόσωπα, τα κίνητρα και τις ικανότητες των στελεχών που επέστρεψαν στην ενεργό δράση του κόμματος… Απλά δεν το θεωρούμε καλή αρχή και ανησυχούμε για το πρώτο δείγμα γραφής που εξέπεμψε η νέα ηγεσία χθες. Σημειώνουμε δε ότι μετά από σχετικό δημοσίευμα της «Αυγής» της προηγούμενης ημέρας είχαν προαναγγελθεί οι αποφάσεις αυτές! Γιαυτό και θέσαμε με ξεκάθαρο τρόπο και από την αρχή της συνεδρίασης τις ενστάσεις μας και ζητήσαμε να ξεκαθαριστεί το θέμα. Άλλωστε μετά το δημοσίευμα και τις «φήμες» δεχόμασταν πλήθος διαμαρτυριών από μέλη και στελέχη του κόμματος από όλη την Ελλάδα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και για το τι συμβολίζει αυτό για την νέα ηγεσία για το επόμενο διάστημα…



Δεν εισακουστήκαμε σε αυτά. Και μάλιστα προκρίθηκε μια διαδικασία έγκρισης δια της ανάτασης των χειρών, λίγο πριν λήξη η συνεδρίαση το βράδυ και μάλιστα από ένα σώμα ελάχιστων μελών Κ.Ε. που είχαν απομείνει στην αίθουσα, αφού οι περισσότεροι είχαν αποχωρήσει για να επιστρέψουν στις περιοχές τους ανά την επικράτεια. Το αποτέλεσμα ήταν η έγκριση της πρότασης του προέδρου με συνοπτικές διαδικασίες και με πλειοψηφία 49 (!) μελών υπέρ έναντι 19(!) μελών κατά… Nα σημειωθεί ότι και κορυφαία στελέχη έδειξαν την αμηχανία, αντίρρηση ή και τη δυσαρέσκειά τους (όπως πχ ο Νίκος Παππάς που ψήφισε λευκό). Και όλα αυτά για μια αναπλήρωση ή επανατοποθέτηση κάποιων στελεχών για 2-3 μήνες το πολύ! Αφού μετά και με συντεταγμένες διαδικασίες θα πάμε σε συνέδριο και εκλογή νέων οργάνων. Δηλαδή δεν το θεωρούμε και το πιο δύσκολο πράγμα πια για καμία ηγεσία, για κανένα μοντέλο λειτουργίας…



Ανησυχούμε από την ηθελημένη ή μη δυσκολία που επέδειξε χθες ο νέος πρόεδρος να διαχειριστεί ένα τέτοιο θέμα ήσσονος σημασίας, που πιο πολύ θα μπορούσε να το δει ως ευκαιρία για να εκπέμψει συναίνεση και συμπερίληψη! Και μάλιστα αιτιολογώντας τη στάση του αυτή ο νέος πρόεδρος ως καθαρά πολιτική και συμβολική κίνηση και όχι οργανωτική διευθέτηση… Απευχόμαστε αυτό να αποτελεί δομικό στοιχείο της νέας ηγεσίας, που όλοι μας ελπίσαμε να μας οδηγήσει σε καλύτερες μέρες…



Αναρωτιόμαστε γιατί να επιζητά ο νέος πρόεδρος να κριθεί στην επόμενη Κ.Ε. τον Γενάρη (όπως ο ίδιος ζήτησε) και όχι με την καλύτερη ευκαιρία που είχε χθες και την «κλώτσησε» επιδεικτικά ;



Αναρωτιόμαστε γιατί με τη στάση του χθες θεωρεί πολιτικό μήνυμα μια επανεισδοχή 2 στελεχών και δεν θεωρεί πολιτικό μήνυμα μια στάση συμπερίληψης όλου του κόμματος, που το μισό (τουλάχιστον) δεν βλέπει τον εαυτό του μέσα στις μέχρι σήμερα προεδρικές αποφάσεις ;



Μας αναστατώνει η σκέψη ότι μπορεί κάποιοι που παραιτήθηκαν και εκφώνησαν βαριά λόγια για το κόμμα, όχι μόνο να επανέρχονται (δεν έχουμε αντίρρηση σ’ αυτό), αλλά και με ανάταση χειρός 50 ανθρώπων να επανακαταλαμβάνουν αποκλειστικά την πρότερη θέση τους στα όργανα.

Πηγή: skai.gr

