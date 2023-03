Συναγερμός στη Βρετανία: Προειδοποίηση για κύμα χιονοπτώσεων και παγετό - Βίντεο - Φωτό - Πίνακες

Η προειδοποίηση καλύπτει την κεντρική και νοτιοανατολική Αγγλία, περιλαμβανομένου του Λονδίνου, καθώς και την Ουαλία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός



Κίτρινη προειδοποίηση για χιονοπτώσεις και παγετό από το βράδυ της Δευτέρας εξέδωσε το βρετανικό Μετεωρολογικό Γραφείο για το μεγαλύτερο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η προειδοποίηση καλύπτει την κεντρική και νοτιοανατολική Αγγλία, περιλαμβανομένου του Λονδίνου, καθώς και την Ουαλία, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη βορειοανατολική Αγγλία, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα.

This could potentially be the most severe winter weather the Central Belt has experienced since the Beast From The East in 2018. But again, I stress, this is four/five days away and things are likely to change. #uksnow pic.twitter.com/ML70h89xjE — Paul Smith ✌🏼 (@Journo_Paul) March 6, 2023

Σε ορισμένα σημεία της Σκωτίας το χιόνι εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 30 εκατοστά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα δύο εκατοστά.

Η θερμοκρασία στη βόρεια Σκωτία μπορεί να υποχωρήσει υπό τους -10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αγγλία ο υδράργυρος θα βρίσκεται γύρω από το μηδέν.

Η επιδείνωση του καιρού οφείλεται σε μάζα αέρα από την Αρκτική που κινείται προς νότο.

Cold, arctic air will be in place right across the UK on Tues but by the evening, milder and wetter air wants to push in to the SW.



Bumbing into colder air, this will bring the risk of snow.

🧵2/6 pic.twitter.com/2Ki20WNau3 — BBC Weather (@bbcweather) March 6, 2023

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, η Υπηρεσία Προστασίας Υγείας του ΗΒ έχει εκδώσει συναγερμό επιπέδου 3 για τη βόρεια Αγγλία και επιπέδου 2 για την υπόλοιπη Αγγλία.

Στο επίπεδο 3 υπάρχει πιθανότητα 90% για εξαιρετικά κρύες καιρικές συνθήκες, με πάγο ή χιόνι, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πιο ευάλωτων πολιτών.

Σε όλες τις περιοχές ο συναγερμός για το κρύο ισχύει έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Προειδοποιήσεις για προβλήματα και καθυστερήσεις έχουν εκδοθεί και τις μετακινήσεις στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Why is forecasting #snow in the UK tricky? pic.twitter.com/7xLvSQs08b — BBC Weather (@bbcweather) March 6, 2023

THIS WEEK...



⚠️Met Office YELLOW warnings for #SNOW & #ICE have been issued for parts of the UK from today through till Friday.❄️🌨️#UKWeather



Find out more here👉https://t.co/0fTPWZcI76 pic.twitter.com/43TW8nN58V — BBC Weather (@bbcweather) March 6, 2023

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.