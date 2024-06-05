Το Ισραήλ οργάνωσε και πλήρωσε εκστρατεία επιρροής που στόχευε Αμερικανούς βουλευτές προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τον πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με έρευνα των New York Times.

Η μυστική εκστρατεία ανατέθηκε από το Υπουργείο Υποθέσεων Διασποράς του Ισραήλ, έναν κυβερνητικό φορέα που συνδέει τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο με το κράτος του Ισραήλ, δήλωσαν τέσσερις Ισραηλινοί αξιωματούχοι στους NYT. Το υπουργείο διέθεσε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια για την επιχείρηση και προσέλαβε τη Stoic, μια εταιρεία πολιτικού μάρκετινγκ στο Τελ Αβίβ, για να την πραγματοποιήσει.

Η καμπάνια ξεκίνησε τον Οκτώβριο και παραμένει ενεργή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Στο αποκορύφωμά της, χρησιμοποίησε εκατοντάδες ψεύτικους λογαριασμούς που εμφανίζονταν ως πραγματικοί Αμερικανών πολιτών στο X, στο Facebook και στο Instagram για να δημοσιεύουν σχόλια υπέρ του Ισραήλ. Οι λογαριασμοί στόχευαν κυρίως Αμερικανούς Δημοκρατικούς βουλευτές, όπως για παράδειγμα τον εκπρόσωπο Hakeem Jeffries, τον ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής από τη Νέα Υόρκη και τον γερουσιαστή Raphael Warnock της Τζόρτζια, με αναρτήσεις που τους παρότρυναν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τον ισραηλινό στρατό.

Το ChatGPT, το chatbot που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία πολλών αναρτήσεων. Στο πλαίσιο της εκστρατείας δημιουργήθηκαν επίσης τρεις ψεύτικοι αγγλόφωνοι ειδησεογραφικοί ιστότοποι με άρθρα υπέρ του Ισραήλ.

Η σύνδεση της ισραηλινής κυβέρνησης με την επιχείρηση επιρροής, την οποία επαλήθευσαν οι New York Times με τέσσερα νυν και πρώην μέλη του Υπουργείου Υποθέσεων της Διασποράς και έγγραφα σχετικά με την εκστρατεία, δεν είχε αναφερθεί ξανά στο παρελθόν. Το FakeReporter, μία ισραηλινή οργάνωση κατά της παραπληροφόρησης, εντόπισε την προσπάθεια τον Μάρτιο. Την περασμένη εβδομάδα, η Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram, και η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, δήλωσαν ότι επίσης ανακάλυψαν την εκστρατεία και διέκοψαν τη λειτουργία της.

Όπως σχολιάζουν οι ΝΥΤ στο δημοσίευμά τους, η μυστική εκστρατεία δείχνει ότι το Ισραήλ ήταν διατεθειμένο να φτάσει μακριά προκειμένου να επηρεάσει την αμερικανική γνώμη υπέρ του πολέμου στη Γάζα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εδώ και καιρό ένας από τους πιο ένθερμους συμμάχους του Ισραήλ, με τον Πρόεδρο Μπάιντεν να υπογράφει πρόσφατα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χώρα. Ωστόσο, πολλοί Αμερικανοί αντιτίθενται στον πόλεμο, ζητώντας από τον Μπάιντεν να αποσύρει την υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Το Υπουργείο Υποθέσεων Διασποράς του Ισραήλ αρνήθηκε ανάμειξη στην εκστρατεία και είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με την εταιρεία Stoic.

Η επιχείρηση ξεκίνησε μόλις εβδομάδες μετά τον πόλεμο τον Οκτώβριο, αναφέρουν οι ΝΥΤ. Δεκάδες ισραηλινές νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας έλαβαν email και μηνύματα WhatsApp, καλώντας τες να συμμετάσχουν ως «ψηφιακοί στρατιώτες» του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μερικά από τα email και τα μηνύματα στάλθηκαν από ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ άλλα προέρχονταν από νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Πολλοί από τους ψεύτικους λογαριασμούς της καμπάνιας στο X, το Instagram και το Facebook παρουσιάζονταν ως Αμερικανοί φοιτητές, πολίτες και τοπικοί ψηφοφόροι. Οι λογαριασμοί διακινούσαν άρθρα και στατιστικά στοιχεία που υποστήριζαν τη θέση του Ισραήλ στον πόλεμο.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε περισσότερα από δώδεκα μέλη του Κογκρέσου, κυρίως Αφροαμερικανούς και Δημοκρατικούς σύμφωνα με ανάλυση του FakeReporter. Μερικοί από τους ψεύτικους λογαριασμούς απαντούσαν σε αναρτήσεις σχολιάζοντας τον αντισημιτισμό στις πανεπιστημιουπόλεις και στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ.

