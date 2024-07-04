Ερντογάν: Θέλει οι δεσμοί Τουρκίας-Κίνας να συνεχίσουν να βελτιώνονται

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε σήμερα στον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπίνγκ ότι θέλει να συνεχισθούν οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας –Κίνας, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, προσθέτοντας ότι ο ίδιος πιστεύει ότι αυτό θα είναι επωφελές και για τις δύο χώρες.

Στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι συναντήθηκαν στην σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην πρωτεύουσα του Κακαστάν , Αστανά και συζήτησαν τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο και τον πόλεμο στην Γάζα, με τον Ερντογάν να ζητά από την διεθνή κοινότητα να λάβει αποτελεσματικά μέτρα» για να αποτραπεί η εξάπλωση των δύο συγκρούσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

