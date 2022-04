Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας (MoD) δημοσίευσε έναν νέο χάρτη που περιγράφει λεπτομερώς τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, τα στρατεύματα του Κρεμλίνου είναι πιθανό να προχωρήσουν στην ανατολική Ουκρανία από τα σύνορα με τη Ρωσία.

Κατά τα άλλα, αναμένονται κινήσεις από την Κριμαία στα νότια προς Μελιτόπολη, Μπερντιάνσκ και Χερσώνα.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nZAHBJopVq



