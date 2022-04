Η Ρωσία συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την επόμενη επίθεση ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο κοινοβούλιο της νότιας Κορέας, σύμφωνα με το Reuters.

Σημείωσε δε ότι «η Ρωσία δεν θα σταματήσει μέχρι να αναγκαστεί να το κάνει».

Παράλληλα, ζήτησε περισσότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας και ενίσχυση του ουκρανικού οπλοστασίου και συγκεκριμένα, αεροπλάνα, πυροβόλα και πυρομαχικά, τεθωρακισμένα και κάθε άλλους είδους πολεμικό εξοπλισμό, λέγοντας ότι είναι στιγμή για άμεση βοήθεια και χώρες όπως η Νότια Κορέα έχουν τα μέσα να βοηθήσουν.

President Zelenskyy tells the South Korean parliament that Russian troops have destroyed up to "938 educational establishments" and "almost 300 hospitals".



Latest: https://t.co/EsYM2hKVQu



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Fhi7KIpdKk