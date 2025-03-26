Την παραίτησή του υπέβαλε ο Δούκας του Σάσεξ, πρίγκιπας Χάρι από την φιλανθρωπική οργάνωση «Sentebale», την οποία συνίδρυσε το 2006 προς τιμήν της μητέρας του, Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, με τον πρίγκιπα Σέισο του Λεσότο.

Σκοπός της ίδρυσης της οργάνωσης ήταν να βοηθήσει τους ανθρώπους στη νότια Αφρική που ζουν με HIV και AIDS.

Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με τις εσωτερικές διαφωνίες που προέκυψαν και οδήγησαν στην αποχώρηση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ο δούκας του Σάσεξ που ίδρυσε τον οργανισμό πριν από 20 χρόνια δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος» και «συντετριμμένος». Η διαφωνία μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της προέδρου της οργάνωσης, Δρ. Σόφι Τσαντάουκα (Sophie Chandauka) που διορίστηκε το 2023, προέκυψε γύρω από την απόφαση να επικεντρωθεί η συγκέντρωση χρημάτων στην Αφρική, σύμφωνα με τους Times.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο Χάρι και ο Σέισο ανέφεραν: «Αυτοί οι διαχειριστές ενήργησαν προς το συμφέρον της φιλανθρωπικής οργάνωσης, ζητώντας από την πρόεδρο να παραιτηθεί, έχοντας παράλληλα υπόψη την ευημερία του προσωπικού. Ωστόσο, εκείνη μήνυσε την οργάνωση για να παραμείνει σε αυτήν την εθελοντική θέση, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη ρήξη στη σχέση τους».

Και προσθέτουν: «Ευχαριστούμε όλους τους διαχειριστές για την υπηρεσία τους όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε πραγματικά συντετριμμένοι που αναγκάστηκαν να προβούν σε αυτή την ενέργεια. Αυτό που συνέβη είναι αδιανόητο. Είμαστε σοκαρισμένοι που πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά έχουμε μια διαρκή ευθύνη προς τους δικαιούχους του ιδρύματος, οπότε θα μοιραστούμε όλες τις ανησυχίες μας με την Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων για το πώς φτάσαμε ως εδώ».

Ο δούκας ίδρυσε την οργάνωση μόλις είχε αποφοιτήσει από το Λύκειο για να βοηθήσει ευάλωτα παιδιά και νέους στο Λεσότο και την Μποτσουάνα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και όσους πάσχουν από το HIV/AIDS, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ονομασία του οργανισμού μεταφράζεται σε «Μη με λησμονείς» στη γλώσσα Σεσότο. H ίδρυσή του ήταν ένας φόρος τιμής στην πριγκίπισσα Νταϊάνα.

