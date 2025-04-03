Ο αντιπρόεδρος Τζει ντι Βανς ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα καταλήξει σε συμφωνία για το TikTok πριν από την προθεσμία της 5ης Απριλίου – διαβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε «καλό στάδιο» αλλά δεν επιθυμούν να προλάβουν τον Πρόεδρο Τραμπ πριν προβεί ο ίδιος σε οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση.

«Η συμφωνία θα πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας», είπε ο Βανς στο Fox & Friends. «Έχουμε μερικές μέρες για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, να οριστικοποιήσουμε κάποια πράγματα και φυσικά θα αφήσουμε τον πρόεδρο να ανακοινώσει τι θα αποφασίσουμε τελικά».

Αντιμετωπίζοντας πιθανές ανησυχίες για την ασφάλεια από την ύπαρξη της εφαρμογής σε συσκευές των ΗΠΑ, ο Βανς είπε: «Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατασκοπεύει ανθρώπους».

Αλλά είπε ότι αυτό πρέπει να ισορροπήσει με τον μεγάλο αριθμό Αμερικανών που χρησιμοποιούν και απολαμβάνουν το TikTok.

«Πρέπει να ολοκληρώσουμε και τα δύο αυτά πράγματα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτό, αλλά θα αφήσω τον Πρόεδρο να κάνει αυτή την ανακοίνωση», είπε ο Βανς.

Όπως ανέφερε το CNN, σύμβουλοι του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Βανς, του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ, του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Μάικ Γουαλτς και του Υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ παρουσίασαν στον πρόεδρο τις επιλογές για μια συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων venture capital, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και εταιρειών τεχνολογίας.

