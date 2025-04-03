Φιντάν στο Παρίσι: Συζήτησε με τον Γάλλο ομόλογό του διμερή και περιφερειακά ζητήματα

Στη συνάντηση Χακάν Φιντάν με τον Ζαν Νοέλ Μπαρό στο Παρίσι συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ, η ευρωπαϊκή ασφάλεια, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, Ουκρανία-Ρωσία, Γάζα και Συρία, σύμφωνα με το Anadolu.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι θα πρέπει να αρθούν τα τεχνητά εμπόδια στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ και η ΕΕ θα πρέπει να κάνει περισσότερα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ανέφερε, επίσης, τις προσδοκίες της Άγκυρας για τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης του συντονισμού με χώρες εκτός ΕΕ για τη διαμόρφωση της ασφάλειας της Ευρώπης.

Συζήτησαν τα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων και αξιολόγησαν τις ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας.

Ο Φιντάν δήλωσε ότι ήταν λάθος να εφαρμόζονται διπλά πρότυπα όταν συζητούν τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία, επισημαίνοντας ότι πρέπει να περιμένουν να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες, όπως στη Γαλλία και τη Ρουμανία. Και ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Γαλλία.

