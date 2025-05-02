Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, επικαλούμενος την ισχυρή απασχόληση και το δασμολογικό του σχέδιο, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει το επιτόκιό της.

«Βρισκόμαστε μόνο σε ένα μεταβατικό στάδιο, μόλις ξεκινάμε!», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Truth Social. Η ανάρτηση ακολούθησε τη δημοσίευση στοιχείων για τις ΗΠΑ που έδειξαν ότι η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνθηκε οριακά για τον Απρίλιο.

Η έκθεση για την απασχόληση έδειξε ότι οι εργοδότες πρόσθεσαν 177.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, έναντι 135.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Η Fed αντιμετωπίζει ένα μοναδικό δίλημμα σχετικά με το αν θα μειώσει τα επιτόκια καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% ή θα αυξήσει τα επιτόκια για να προετοιμαστεί για τον πληθωριστικό αντίκτυπο από τους δασμούς του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

