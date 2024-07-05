Βραζιλία: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο στο Σάο Πάολο

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω στον κεντρικό πυλώνα μιας γέφυρας στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση της πολιτείας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (06.00 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ιταπετινίγκα, σε απόσταση 170 χιλιομέτρων δυτικά της πόλης του Σάο Πάολο.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την Ιταπέβα με προορισμό την Απαρεσίντα, μια θρησκευτική πόλη που είναι γνωστή για τα πλήθη προσκυνητών που την επισκέπτονται για να δουν από κοντά τη Βασιλική της Παναγίας της Απαρεσίντα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στην Ιταπετινίγκα και τη γειτονική πόλη Σοροκάμπα, ανέφεραν οι αρχές σε μια ανακοίνωση.

(Φωτο αρχείου)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

