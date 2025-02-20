Νότια Κορέα: Την Τρίτη η τελευταία ακρόαση για την παραπομπή του Γιουν

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας θα πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα την τελική ακρόαση παραπομπής προτού αποφασίσει εάν ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ (Yoon Suk Yeol), θα πρέπει να απομακρυνθεί οριστικά από τα καθήκοντά του για την αποτυχημένη κήρυξη του στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο.

Η τελευταία ακρόαση για να εξεταστεί εάν θα επικυρωθεί η απόφαση του κοινοβουλίου να παραπέμψει τον Γιουν ή θα αποκαταστήσει τις προεδρικές του εξουσίες έχει οριστεί για την Τρίτη, δήλωσε εκπρόσωπος του δικαστηρίου την Πέμπτη. Σε προηγούμενες περιπτώσεις, το δικαστήριο έλαβε την απόφασή του εντός δύο εβδομάδων μετά την τελική ακρόαση.

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι η παραπομπή είναι έγκυρη, ο Γιουν θα απομακρυνθεί αμέσως από το αξίωμα, οδηγώντας σε προεδρικές εκλογές τη χώρα εντός 60 ημερών. Απόφαση υπέρ του Γιουν θα αποκαθιστούσε τις εξουσίες του, αλλά οι νομικές ταλαιπωρίες του προέδρου δεν θα τελείωναν ακόμα, καθώς αντιμετωπίζει μια ξεχωριστή ποινική υπόθεση με την κατηγορία της εξέγερσης.

Η συνεδρίαση της Πέμπτης στο Συνταγματικό Δικαστήριο ακολούθησε μια προδικαστική ακρόαση νωρίτερα την ίδια μέρα στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ για την ποινική υπόθεση.

Ο Γιουν, ντυμένος με ένα μπλε κοστούμι με κόκκινη γραβάτα, κάθισε δίπλα στους δικηγόρους του, έχοντας μια ομάδα εισαγγελέων στην απέναντι πλευρά του δωματίου. Οι εισαγγελείς έχουν ετοιμάσει 70.000 σελίδες αποδεικτικών στοιχείων για την υπόθεση. Ο Γιουν παρέμεινε σιωπηλός κατά τη διάρκεια της ωριαίας συνεδρίας, ωστόσο η νομική ομάδα του ζήτησε την απελευθέρωσή του από την κράτηση. Το δικαστήριο θα αποφανθεί για την αίτηση αποφυλάκισης σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η εμφάνιση του παραπεμφθέντος προέδρου στο δικαστήριο ως κατηγορούμενος τον έβαλε στην αντίθετη πλευρά της διαδικασίας που γνωρίζει. Ο Γιουν ήταν προηγουμένως ανώτατος εισαγγελέας που έγινε γνωστός καθώς ασχολήθηκε με ένα σκάνδαλο κατάχρησης εξουσίας που αφορούσε την πρώην πρόεδρο Park Geun-hye. Η Park παραπέμφθηκε τελικά το 2017 και φυλακίστηκε.

Υπενθυμίζεται πως η παραπομπή και οι ποινικές δίκες επικεντρώνονται στην απόφαση σοκ του Γιουν να επιβάλει για λίγο στρατιωτικό νόμο στις αρχές Δεκεμβρίου. Το πολιτικό του στοίχημα βύθισε τη Νότια Κορέα στη χειρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, δημιουργώντας ένα κενό ηγεσίας και αφήνοντας τη χώρα χωρίς σαφή πολιτική κατεύθυνση την ώρα που οι φόβοι για τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ έπλητταν τις αγορές.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας είναι ύποπτος ότι προσπάθησε να «μπλοκάρει» την Εθνοσυνέλευση για να εμποδίσει τους νομοθέτες να άρουν τον στρατιωτικό νόμο και προσπάθησε να συλλάβει βασικούς πολιτικούς. Ο Γιουν αρνήθηκε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς και είπε ότι το διάταγμά του για τον στρατιωτικό νόμο είχε σκοπό να επιστήσει την προσοχή του κοινού σε αυτό που χαρακτήρισε κατάχρηση εξουσίας από το Δημοκρατικό Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης ελέγχει το κοινοβούλιο και ο αρχηγός του, Lee Jae-myung, θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους υποψηφίους για την προεδρία σε περίπτωση που διεξαχθούν πρόωρες εκλογές. Αλλά ο Lee αντιμετωπίζει επίσης πολλαπλές κατηγορίες διαφθοράς.

Με τις δύο υποθέσεις σε βάρος του Γιουν να συνεχίζονται, το κοινό παραμένει έντονα διχασμένο σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση για τη χώρα.

Μια εβδομαδιαία δημοσκόπηση της Gallup την περασμένη Παρασκευή έδειξε ότι το 57% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την παραπομπή του Γιουν ενώ το 38% είναι κατά. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε επίσης ότι η βαθμολογία υποστήριξης για το Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας του Γιουν ξεπέρασε το επίπεδο του Δημοκρατικού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η επόμενη ακρόαση για την ποινική υπόθεση του Γιουν έχει προγραμματιστεί για τις 24 Μαρτίου.

