Διατρανώνοντας την «ακλόνητη δέσμευση» της Βρετανίας στο ΝΑΤΟ και τους συμμάχους του, ο Βασιλιάς Κάρολος άνοιξε την ομιλία του για την εθνική ασφάλεια, ανακοινώνοντας παράλληλα μια αυστηρή νομοθεσία που στοχεύει στην εξάρθρωση των δικτύων που δρουν για λογαριασμό εχθρικών κρατών.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ένας «ολοένα και πιο επικίνδυνος, ασταθής» κόσμος απειλεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην ομιλία του που σηματοδοτεί την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Επιπλέον, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα επιδιώξει να βελτιώσει τις σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους, ως ζωτικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας, σύμφωνα με το Reuters.

Ειδικότερα, στην ομιλία του ο Βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι θα «εισαγάγει νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής από ξένες κρατικές οντότητες και τους εντολοδόχους τους», και θα λάβει επίσης επείγουσα δράση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ από την πλευρά του σημείωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να «αντιμετωπίσει τους κακόβουλους κρατικούς παράγοντες» στον απόηχο μιας σειράς επιθέσεων εναντίον της εβραϊκής κοινότητας της Βρετανίας.

Προς απαγόρευση οι Φρουροί της Επανάστασης;

Αρκετοί Βρετανοί βουλευτές έχουν ζητήσει την απαγόρευση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είναι μια ελίτ στρατιωτική δύναμη, σκοπός της οποίας είναι η προστασία του σιιτικού μουσουλμανικού κληρικού καθεστώτος στο Ιράν. Ελέγχει μεγάλα τμήματα της οικονομίας του Ιράν. Αν και ο Στάρμερ δεν έχει κατονομάσει δημόσια το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως στόχο της νομοθεσίας, σε εισαγωγή του για την ομιλία του Βασιλιά, ανέφερε ότι η Βρετανία θα αντιμετωπίσει τον εξτρεμισμό «συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου αυτός υποστηρίζεται από ξένες δυνάμεις που είναι εχθρικές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως το Ιράν».

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από ένα μπαράζ επιθέσεων εμπρησμού σε τοποθεσίες στο Λονδίνο που συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα και τη στοχοποίηση Ιρανών αντικαθεστωτικών, με την αστυνομία να δηλώνει ότι εξετάζει πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν.

Οι επικεφαλής ασφαλείας της Βρετανίας προειδοποιούν εδώ και χρόνια για απειλές από «εχθρικά» κράτη όπως το Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα, με έναν αριθμό καταδικών ατόμων που είχαν κατηγορηθεί για διενέργεια κατασκοπείας ή άλλων αδικημάτων για λογαριασμό τους.

Ο νέος νόμος θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να προσδιορίζει οργανώσεις που υποστηρίζονται από κράτη και απειλούν την εθνική ασφάλεια μέσω κατασκοπείας, σαμποτάζ, παρεμβολών ή άλλων μεθόδων.

Μια περσινή αξιολόγηση είχε δείξει ότι το τρέχον νομικό πλαίσιο της Βρετανίας παρουσίαζε κενά, καθιστώντας νομικά δύσκολη την καθολική απαγόρευση κρατικών οντοτήτων.Παράλληλα, θεσπίζονται νέα ποινικά αδικήματα για όσους είναι μέλη τέτοιων οργανώσεων ή συγκεντρώνουν υποστήριξη για αυτές. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το πακέτο αυτών των μέτρων θα δυσκολέψει σημαντικά τη δράση των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών και των δικτύων τους στο βρετανικό έδαφος.

Η ομιλία του βασιλιά περιλάμβανε επίσης τη δέσμευση για ένα νέο Νομοσχέδιο για την Εθνική Ασφάλεια. Αυτό θα βάζει στο στόχαστρο άτομα που έχουν εμμονή με τη βία και σχεδιάζουν μαζικές δολοφονίες, χωρίς απαραίτητα να υποκινούνται από κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία.Επιπλέον, ο νέος νόμος θα ποινικοποιεί τη δημιουργία και τη διανομή του πλέον επικίνδυνου και επιβλαβούς υλικού στο διαδίκτυο.Τέλος, στο πλαίσιο της εξίσωσης των κρατικών απειλών με τους κινδύνους της τρομοκρατίας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο θα εισαγάγει τον έλεγχο από ανιχνευτή ψεύδους ως υποχρεωτικό όρο για την αποφυλάκιση όσων καταδικάζονται για εγκλήματα κατά της κρατικής ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

