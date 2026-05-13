EE: «καθυστέρηση» πρόσβασης ανηλίκων στα social media

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πανευρωπαϊκής νομοθετικής παρέμβασης μέσα στο καλοκαίρι, με στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αποφεύγεται ο όρος «απαγόρευση», ενώ εισάγεται ο νέος όρος «social media delay», που αναφέρεται σε καθυστέρηση στην πρόσβαση των παιδιών στα social media έως ότου αποκτήσουν ηλικιακή και ψυχολογική ωριμότητα.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων κινδύνων που σχετίζονται με την έκθεση των ανηλίκων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν αποφεύγει τον όρο «απαγόρευση», αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής περιοριστικής νομοθεσίας ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πανευρωπαϊκής νομοθετικής παρέμβασης για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, αφήνει η Κομισιόν, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιεί τον όρο «απαγόρευση». Αντίθετα, η πρόεδρός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εισήγαγε νέο όρο στη δημόσια συζήτηση: το «social media delay», δηλαδή μια «καθυστέρηση» στην πρόσβαση των παιδιών στα social media, έως ότου αποκτήσουν ηλικιακή και ψυχολογική ωριμότητα.

Πηγή: Deutsche Welle

Αυξανόμενοι κίνδυνοιΜιλώντας στη «Σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Παιδιά» στην Κοπεγχάγη η πρόεδρος της Επιτροπής υποστήριξε χθες ότι «οι συζητήσεις για ένα ελάχιστο όριο ηλικίας στα social media δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται». Παρότι απέφυγε να μιλήσει ευθέως για απαγόρευση, συνέδεσε σαφώς το ζήτημα με τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο: εθισμό, άγχος, κατάθλιψη, κυβερνοεκφοβισμό και ψυχολογική πίεση.Κατηγόρησε, παράλληλα, τις μεγάλες πλατφόρμες ότι οικοδομούν επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα στηνεκμετάλλευση της προσοχής των παιδιών.Η νέα αυτή διατύπωση περί «καθυστέρησης» προκάλεσε αμέσως ερωτήματα για το αν η Κομισιόν προετοιμάζει στην πράξη μια μορφή ηλικιακής απαγόρευσης πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα, αντίστοιχη με μέτρα που εξετάζουν ήδη η Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και η Δανία.Κατά την ενημέρωση των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι επιχείρησαν να διευκρινίσουν τη θέση της Κομισιόν, αποφεύγοντας όμως επιμελώς τον όρο «απαγόρευση». Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν αν η «καθυστέρηση» ισοδυναμεί με απαγόρευση πρόσβασης βάσει ηλικίας, η απάντηση ήταν ότι πρόκειται για «ζήτημα ωριμότητας και χρονισμού». «Δεν ακούσατε τη λέξη απαγόρευση», υπογράμμισε εκπρόσωπος της Επιτροπής, επιχειρώντας να διαφοροποιήσει πολιτικά μια πιθανή ρύθμιση από μια πλήρη απαγόρευση.Υπό εξέταση το όριο ηλικίαςΣτην πράξη, ωστόσο, η «καθυστέρηση» φαίνεται να οδηγεί ακριβώς σε αυτό: στην αναβολή πρόσβασης στα social media έως μια συγκεκριμένη ηλικία. Η Επιτροπή αποφεύγει να προσδιορίσει αν το πιθανό όριο θα είναι τα 13 ή τα 16 έτη, επιμένοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από τα πορίσματα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που αναμένεται να παρουσιάσει τις προτάσεις της, τον Ιούνιο.Παράλληλα, οι Βρυξέλλες προωθούν πανευρωπαϊκό σύστημα ταυτοποίησης ηλικίας μέσω εφαρμογής (Αpp), μέσω του οποίου οι πλατφόρμες θα μπορούν να επιβεβαιώνουν την ηλικία των χρηστών. Επτά κράτη-μέλη συμμετέχουν ήδη σε πιλοτικές δοκιμές, με τη Δανία να θεωρείται από την Κομισιόν ως μια από τις πιο προχωρημένες περιπτώσεις.Η Επιτροπή επιδιώκει ταυτόχρονα «εναρμονισμένη ευρωπαϊκή λύση», ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς από διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες. Το θέμα αποκτά επείγοντα χαρακτήρα καθώς η Γαλλία ήδη σχεδιάζει από τον Σεπτέμβριο να υποχρεώσει πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram να αποκλείουν χρήστες κάτω των 15 ετών.

