Τα μιλκσέικ και οι Caffe latte θα συμπεριληφθούν στον φόρο ζάχαρης σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης της παχυσαρκίας ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας.

Ο Γουές Στρίτινγκ απευθύνθηκε την Τρίτη στη Βουλή των Κοινοτήτων. Είπε ότι οι υπουργοί καταργούν την εξαίρεση για τα ροφήματα με βάση το γάλα, και ότι οι υπουργοί δεν θα αγνοήσουν το γεγονός ότι «τα παιδιά γίνονται όλο και λιγότερο υγιή».

Ο φόρος ζάχαρης θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα συσκευασμένα μιλκσέικ και τους λάτε τόνισε. Το όριο για τον φόρο θα μειωθεί επίσης στα 4,5 γραμμάρια ζάχαρης ανά 100 ml.



Ο υπουργός Υγείας δήλωσε: «Η παχυσαρκία στερεί από τα παιδιά το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή, πλήττει τους φτωχότερους σκληρότερα, τους προετοιμάζει για μια ζωή με προβλήματα υγείας και κοστίζει δισεκατομμύρια στο NHS (σ.σ βρετανικό ΕΣΥ)».



Η κίνηση αυτή θα επηρεάσει τα συσκευασμένα μιλκσέικ και καφέδες, αλλά όχι τα ροφήματα που παρασκευάζονται σε καφετέριες ή εστιατόρια.

Πηγή: skai.gr

