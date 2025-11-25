Ο Ίλον Μασκ τάσσεται υπέρ της ταυτότητας εκλογέα, τονίζοντας ότι υπάρχει και σε άλλες χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως θα καταστήσει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας εκλογέα και θα περιορίσει την επιστολική ψήφο.



«Ο μόνος λόγος που κάποιος θα ήταν κατά της ταυτότητας των ψηφοφόρων είναι αν θέλει να κλέψει» δηλώνει ένας χρήστης του Χ, επισυνάπτοντας πίνακα με έναν μακρύ κατάλογο χωρών, (παραδειγμάτων προς μίμηση) μεταξύ των οποίων και τη χώρα μας. Ο μεγιστάνας παραθέτει την ανάρτηση γράφοντας «100%».

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας (που έχουν εκδώσει οι αρμόδιοι ασφαλιστικοί φορείς). Το εκλογικό βιβλιάριο δεν έχει καταργηθεί ρητά, αλλά στην πράξη η ταυτοποίηση γίνεται με τα παραπάνω έγγραφα, και δεν εκδίδονται καινούργια βιβλιάρια.

Πηγή: skai.gr

