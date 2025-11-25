Λογαριασμός
Μετά τη Shein κα το eBay στο στόχαστρο της Γαλλίας - Ερευνάται για πώληση παράνομων αγαθών

Η εισαγγελία ξεκίνησε την έρευνα, αφότου η αρμόδια αρχή προστασίας των καταναλωτών ανακοίνωσε ότι είχε βρει παράνομα αγαθά στο eBay

eBay

Η γαλλική εισαγγελία ανακοίνωσε την τρίτη ότι ξεκινά έρευνα για τον γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου eBay, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι πουλά παράνομα αγαθά, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Le Parisien.

Σύμφωνα με το Reuters, η εισαγγελία ξεκίνησε την έρευνα, αφότου η αρμόδια αρχή προστασίας των καταναλωτών ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι είχε βρει παράνομα αγαθά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγοραπωλησιών του eBay και σε άλλες πύλες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η eBay δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

