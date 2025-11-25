Συλλήψεις στην Τουρκία για κατασκοπεία υπέρ των ΗΑΕ – Στόχος στελέχη του ΥΠΕΞ

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τρία άτομα που είναι ύποπτα ότι εργάζονταν για την υπηρεσία πληροφοριών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε την Τρίτη η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με το middleeasteye.net. Η Εισαγγελία ανέφερε ότι οι ύποπτοι φέρεται να συγκέντρωναν προσωπικά στοιχεία ατόμων που εργάζονται σε σημαντικά δημόσια αξιώματα στην Τουρκία, χρησιμοποιώντας έναν τουρκικό αριθμό τηλεφώνου.

«Διαπιστώθηκε ότι μέλη της υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΑΕ απέκτησαν έναν αριθμό από μια εταιρεία GSM [παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών] που δραστηριοποιείται στην Τουρκία και, μέσω ψεύτικων προφίλ, προσπάθησαν να συλλέξουν στοιχεία για προσωπικό που εργάζεται σε κρίσιμες θέσεις στη χώρα μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

NEW: Turkey arrests three suspected Emirati agents



• The operation comes as tensions grow over Ankara and the UAE backing rivals in Sudan’s warhttps://t.co/FO0QaUSCev — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 25, 2025

«Οι προσπάθειες στόχευαν στελέχη οργανισμών της αμυντικής βιομηχανίας, μια τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιούσε το Υπουργείο Εξωτερικών και επίσημους εκπροσώπους ορισμένων ξένων χωρών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση σημειώνει επίσης ότι οι αρχές ταυτοποίησαν τέσσερα άτομα τα οποία φέρεται να απέκτησαν μια γραμμή κινητού τηλεφώνου από έναν τουρκικό πάροχο υπηρεσιών, τη μετέφεραν στα ΗΑΕ και την παρέδωσαν σε έναν πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών και διατηρούσαν επαφή μεταξύ τους.

Όπως σημειώνει ακόμη η εισαγγελία, «κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη σήμερα με σκοπό τη σύλληψη των υπόπτων και την κατάσχεση αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με το έγκλημα, συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι, ενώ ένας ύποπτος παραμένει στο εξωτερικό. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον ύποπτο που βρίσκεται εκτός Τουρκίας».

Η Τουρκία και τα ΗΑΕ αποκατέστησαν τις σχέσεις τους το 2021 μετά από εκτενείς συνομιλίες για την επίλυση των περιφερειακών και διμερών διαφορών τους, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την Αραβική Άνοιξη.

Η σχέση αυτή έχει από τότε ενισχυθεί με μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και μια συμφωνία επενδύσεων, καθώς και με συχνές επισκέψεις ανώτερων αξιωματούχων.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, ο πόλεμος στο Σουδάν έχει αναζωπυρώσει ορισμένες από τις εντάσεις μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων.

Τα ΗΑΕ υποστηρίζουν τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) ενάντια στον σουδανικό στρατό, ο οποίος συνεργάζεται όλο και περισσότερο με την Άγκυρα κατά το τελευταίο έτος.

Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις τους με τα ΗΑΕ είναι εγκάρδιες και ότι υπάρχει συμφωνία να διαχωρίζονται τα ζητήματα, ώστε να μην επιδεινώνονται οι σχέσεις.

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει συλλάβει πολλούς υπόπτους που φέρονται να εργάζονται για τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, της Ρωσίας ή του Ιράν.

