Η Κομισιόν πρότεινε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προσθέτοντας 118 πλοία του «σκιώδους στόλου» στη μαύρη λίστα και απαγορεύοντας την ασφαλιστική τους κάλυψη, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να παρακάμπτει τα μέτρα

«Θέλουμε η Ρωσία να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και αυτός είναι ο τρόπος να δώσουμε στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία», ανέφερε κατά την παρουσίαση των μέτρων η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επικρίνοντας τις τελευταίες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία «έχει δείξει την περιφρόνησή της για τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο τον τελευταίο μήνα». Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο που έπληξαν το γραφείο της ΕΕ στην πρωτεύουσα, καθώς και στις ρωσικές εισβολές με drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία, υπογραμμίζοντας ότι «αυτές δεν είναι ενέργειες κάποιου που θέλει ειρήνη.»

Το 19ο πακέτο κυρώσεων έρχεται ως απάντηση σε αυτή την «κλιμάκωση» του Πούτιν, εξήγησε, περιγράφοντας τα βασικά στοιχεία της πρότασης.

Η ΕΕ, είπε, «θέλει να κόψει» τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα, απαγορεύοντας τις εισαγωγές ρωσικού LNG στις ευρωπαϊκές αγορές.

Επιπλέον 118 πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» θα προστεθούν στη λίστα κυρώσεων, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 560 πλοία.

Πρόσθεσε ότι «οι μεγάλες ενεργειακές εμπορικές εταιρείες Rosneft και Gazpromneft θα τεθούν πλέον υπό πλήρη απαγόρευση συναλλαγών», ενώ «δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία και άλλων εταιρειών».

Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι ότι το νέο πακέτο θα στοχεύει επίσης «διυλιστήρια, εμπόρους πετρελαίου και πετροχημικές εταιρείες σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας», οι οποίες φέρεται να «αγοράζουν πετρέλαιο παραβιάζοντας τις κυρώσεις».

«Σε τρία χρόνια, τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο στην Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 90%. Γυρίζουμε πλέον οριστικά σελίδα», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Το πακέτο θα εξετάσει επίσης το κλείσιμο «των χρηματοοικονομικών παραθυριών», είπε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι θα περιλαμβάνει «απαγόρευση συναλλαγών σε επιπλέον τράπεζες στη Ρωσία και σε τράπεζες τρίτω χωρών».

«Εντείνουμε την καταστολή της παράκαμψης των κυρώσεων. Καθώς οι τακτικές αποφυγής γίνονται πιο εξελιγμένες, οι κυρώσεις μας θα προσαρμόζονται για να παραμείνουν. Γι’ αυτό, για πρώτη φορά, τα περιοριστικά μέτρα μας θα πλήξουν πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και θα απαγορεύσουν συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Καταγράφουμε ξένες τράπεζες που συνδέονται με εναλλακτικά ρωσικά συστήματα πληρωμών. Και περιορίζουμε συναλλαγές με οντότητες σε ειδικές οικονομικές ζώνες.»

Το πακέτο θα περιλαμβάνει επίσης «νέους άμεσους περιορισμούς στις εξαγωγές ειδών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης», με 45 εταιρείες στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες να επηρεάζονται.

«Αυτές οι εταιρείες παρείχαν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στο ρωσικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα. Σε έναν πόλεμο που καθοδηγείται από την καινοτομία, η διακοπή της πρόσβασης της Ρωσίας σε κρίσιμες τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας. Ιδίως όσον αφορά τα drones», είπε.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι, αν και «δεν θα αγγίξουμε» τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Ουκρανία θα λάβει δάνεια για αποζημιώσεις, τα οποία θα αποπληρωθούν από μελλοντικές ρωσικές επανορθώσεις. «Θα καταθέσουμε σύντομα σχετική πρόταση», είπε.

«Απέναντι στην κλιμάκωση της Ρωσίας, η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να τερματίσουμε αυτόν τον βάναυσο πόλεμο. Καλώ τώρα τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν γρήγορα αυτές τις νέες κυρώσεις. Θέλουμε η Ρωσία να φύγει από το πεδίο της μάχης και να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτός είναι ο τρόπος να δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία στην ειρήνη.», κατέληξε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, αναφέρθηκε στα μέτρα που παρουσιάστηκαν λέγοντας ότι «η Επιτροπή πρότεινε τη λήψη μέτρων κατά ρωσικών χρηματοοικονομικών μηχανισμών παράκαμψης σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω κρυπτονομισμάτων, καθώς και τη στοχοποίηση του ρωσικού συστήματος πιστωτικών καρτών MIR». .

Η πρόταση προβλέπει την προσθήκη περισσότερων χημικών προϊόντων, μεταλλικών εξαρτημάτων, αλάτων και μεταλλευμάτων στη λίστα απαγόρευσης εξαγωγών της ΕΕ, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων εξαγωγών σε οντότητες από τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία, σύμφωνα με σειρά αναρτήσεων της Κάλας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Θέλουμε να χτυπήσουμε εκεί όπου η Ρωσία βγάζει τα χρήματά της. Κανένας τομέας δεν είναι εκτός ορίων», έγραψε.



Πηγή: skai.gr

