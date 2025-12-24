Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ευρώπη η χθεσινή (Τρίτη) απόφαση των ΗΠΑ να μην χορηγήσουν βίζα στον πρώην Επίτροπο Τιερί Μπρετόν, αλλά και σε άτομα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Η αιτιολογία των ΗΠΑ είναι ότι συνέβαλε στην λογοκρισία των αμερικανικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA). Τον Μπρετόν έχει επικρίνει με σφοδρότητα ο Ίλον Μασκ.

Ο Μπρετόν, πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ από το 2019 έως το 2024 τόνισε στο X «Μήπως επιστρέψαμε στο κυνήγι μαγισσών του Μακάρθι; Υπενθυμίζουμε: το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — του δημοκρατικά εκλεγμένου μας οργάνου — και τα 27 κράτη μέλη ψήφισαν ομόφωνα τον DSA. Στους Αμερικανούς φίλους μας: η λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε».

Un vent de maccarthysme souffle-t-il à nouveau ? 🧹



Pour rappel : 90 % du Parlement européen — démocratiquement élu — et les 27 États membres à l’unanimité ont voté le DSA 🇪🇺



À nos amis américains : « La censure n’est pas là où vous le pensez. » — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 23, 2025

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προστατεύει την ελευθερία του λόγου, επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την επιβολή της ταξιδιωτικής απαγόρευσης. «Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο της ισχυρής και ζωντανής ευρωπαϊκής δημοκρατίας μας. Είμαστε περήφανοι γι' αυτήν. Θα την προστατεύσουμε», δήλωσε στο X.

Freedom of speech is the foundation of our strong and vibrant European democracy.



We are proud of it. We will protect it.



Because the @EU_Commission is the guardian of our values. https://t.co/J7u6GIyi6J — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2025

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την Τετάρτη την υποστήριξή του στον πρώην Επίτροπο της ΕΕ, προσθέτοντας ότι τον ευχαρίστησε για το έργο του σε μια συνομιλία μεταξύ των δύο. «Δεν θα τα παρατήσουμε και θα προστατεύσουμε την ανεξαρτησία της Ευρώπης και την ελευθερία των Ευρωπαίων», δήλωσε ο Μακρόν σε μια ανάρτηση στο X.

Aπό πλευράς του, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νουέλ Μπαρό σημείωσε νωρίτερα στο X ότι ο DSA εγκρίθηκε μέσω δημοκρατικής διαδικασίας και «δεν έχει εξωεδαφική εμβέλεια και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τις ΗΠΑ». «Η Γαλλία καταδικάζει έντονα τον περιορισμό βίζας που επέβαλαν οι ΗΠΑ στον Τιερί Μπρετόν, πρώην υπουργό και Ευρωπαίο Επίτροπο, και σε άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά πρόσωπα. Οι λαοί της Ευρώπης είναι ελεύθεροι και κυρίαρχοι και δεν μπορούν να επιτρέψουν σε τρίτους να επιβάλουν τους κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό τους χώρο».

I have just spoken with @ThierryBreton and thanked him for his significant contributions in the service of Europe. We will stand firm against pressure and will protect Europeans. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 24, 2025

Πηγή: skai.gr

