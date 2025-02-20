Πούτιν: Είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχαμέντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται εντός του πλαισίου του ΟΠΕΚ+ για να διατηρήσουν τη σταθερότητα στην παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά.

Ο Πούτιν εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για τη διοργάνωση των ρωσο–αμερικανικών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

