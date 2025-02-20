Πούτιν: Είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχαμέντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
Ο Πούτιν ανέφερε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται εντός του πλαισίου του ΟΠΕΚ+ για να διατηρήσουν τη σταθερότητα στην παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά.
Ο Πούτιν εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για τη διοργάνωση των ρωσο–αμερικανικών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.