Ρωσία: Βίντεο με στρατιώτες της Μόσχας να χρησιμοποιούν γαϊδούρι στο μέτωπο 

Παιδιά της… Ρωσίας Παιδιά. Βίντεο που παραπέμπει στo έπος του ’40 α λα ρωσικά, με στρατιώτες της Μόσχας να χρησιμοποιούν γαϊδούρι στο χιονισμένο μέτωπο, αντί για τις σιδερόφρακτες μονάδες που θα περίμενε κανείς, είδε το φως της δημοσιότητας. To βίντεο έχει αναρτηθεί στα ουκρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral.



«Αυτό είναι το… βαγόνι μας» φέρεται να λέει σκωπτικά ένας Ρώσος στρατιώτης, αναφερόμενος προφανώς στο φορτωμένο με προμήθειες γαϊδουράκι. Ο Ρώσος φέρεται να παραπονιέται και για έλλειψη νερού.

Έως στιγμής η ρωσική πλευρά δεν έχει κάνει αναφορά στο περιστατικό που δεν έχει επαληθευθεί, ενώ δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για σκηνές από περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας ή του Κουρσκ.

Footage of Russian soldiers using donkeys on the frontlines continues appearing. https://t.co/Zxllof7iKr pic.twitter.com/VjIcQZVxCF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 20, 2025

