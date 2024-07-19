Ο ηγέτης του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Νγκουγέν Φου Τρονγκ, απεβίωσε σήμερα, αφού παρέμεινε στο πιο ισχυρό αξίωμα στη χώρα για 13 χρόνια. Ήταν 80 ετών.

Ο Νγκουγέν Φου Τρονγκ πέθανε νωρίς σήμερα το απόγευμα "λόγω μεγάλης ηλικίας και σοβαρής ασθένειας", ανέφερε το Κομμουνιστικό Κόμμα σε ανακοίνωση στον ιστότοπό του, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το είδος της ασθένειας.

Η ανακοίνωση επικαλείτο πληροφορίες από την ιατρική ομάδα του Τρονγκ, λέγοντας πως πέθανε «έπειτα από μια περίοδο ασθένειας, παρά την ολόψυχη φροντίδα που έλαβε από το Κόμμα, το Κράτος, ένα σύνολο καθηγητών, γιατρών, διακεκριμένων ιατρικών ειδικών».

Ο πρόεδρος του Βιετνάμ, Το Λαμ, ανέλαβε τα καθήκοντα του Τρονγκ χθες, Πέμπτη, όταν το κόμμα ανακοίνωσε πως ο ηλικιωμένος ηγέτης χρειάστηκε να εστιάσει σε ιατρική θεραπεία.

Το κόμμα θα πρέπει να αποφασίσει αν ο Λαμ θα συνεχίσει ασκώντας χρέη γενικού γραμματέα του κόμματος μέχρι να λήξει η τρέχουσα θητεία στη θέση αυτή μετά το επόμενο Συνέδριο το 2026, ή αν θα εκλέξει νωρίτερα έναν νέο υποψήφιο από τις τάξεις του.

13 χρόνια στο τιμόνι της χώρας

Αν και επίσημα το Βιετνάμ δεν έχει κάποιον ανώτατο ηγέτη, ο Τρονγκ ήταν η πιο ισχυρή προσωπικότητα στην κομμουνιστική χώρα και βρισκόταν στη θέση αυτή από το 2011.

Το 2021 ο Τρονγκ εξασφάλισε τρίτη θητεία έπειτα από την αναίρεση απόφασης που περιόριζε σε δύο τις θητείες του επικεφαλής του κόμματος, καταδεικνύοντας την ισχύ και το ισχυρό πολιτικό βάρος του σε ένα κόμμα που κυβερνά το Βιετνάμ για σχεδόν μισό αιώνα.

Όμως τους τελευταίους μήνες, εμφανιζόταν αδύναμος σε δημόσιες εκδηλώσεις και είχε απουσιάσει από αρκετές συναντήσεις ανώτατου επιπέδου.

Ποιος ήταν ο Νγκουγέν Φου Τρονγκ

Ο Τρονγκ σπούδασε στη Σοβιετική Ένωση και θεωρείτο ιδεολόγος μαρξιστής-λενινιστής.

Το 2017 εξαπέλυσε αυτό που πολλοί είδαν ως μια κινεζικού τύπου καταστολή της διαφθοράς, γνωστή ως "φλεγόμενος κλίβανος", στο πλαίσιο της οποίας εκατοντάδες αξιωματούχοι ερευνήθηκαν για διαφθορά και πολλοί αναγκάστηκαν να παραιτηθούν, περιλαμβανομένων υπουργών, ενός προέδρου της Βουλής και δύο προέδρων.

Ο Λαμ, πρώην επικεφαλής της ισχυρής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, είχε κρίσιμο ρόλο και είχε επωφεληθεί σημαντικά από την εκστρατεία αυτή και εξελέγη πρόεδρος τον Μάιο μετά την παραίτηση του προκατόχου του εν μέσω κατηγοριών για ακαθόριστα αδικήματα.

