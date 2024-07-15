Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως σκοπεύει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο τον Νοέμβριο που θα επιτρέψει στο Κίεβο να διεξαγάγει μια δεύτερη διεθνή σύνοδο κορυφής σχετικά με το όραμά του για την ειρήνη στην Ουκρανία και πως εκπρόσωποι της Ρωσίας θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτήν.

Η Ουκρανία φιλοξένησε αντιπροσωπείες από 92 χώρες σε μια πρώτη σύνοδο κορυφής στην Ελβετία τον περασμένο μήνα προκειμένου να προωθήσει το σχέδιό της για ειρήνη. Η Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δεν προσκλήθηκε στη σύνοδο και είπε ότι δεν είχε πιθανότητες επιτυχίας.

«Έθεσα έναν στόχο ότι τον Νοέμβριο θα έχουμε ένα πλήρως έτοιμο σχέδιο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο. «Νομίζω πως εκπρόσωποι της Ρωσίας θα πρέπει να είναι στη δεύτερη σύνοδο κορυφής».

Έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την επιστροφή του από μία επίσκεψη στην Ουάσινγκτον για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν πει πως Ρώσοι εκπρόσωποι μπορεί να προσκληθούν σε μία δεύτερη σύνοδο κορυφής που θα είναι συνέχεια της πρώτης.

Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως η Μόσχα δεν θα λάβει μέρος σε μια σύνοδο κορυφής ως συνέχεια της πρώτης. Το Κρεμλίνο ήταν λιγότερο κατηγορηματικό και είπε πως δεν υπάρχει «συγκεκριμένο νόημα» όσον αφορά την ιδέα μιας δεύτερης συνόδου κορυφής.

Στην πρώτη σύνοδο κορυφής συζητήθηκαν τρία από τα δέκα σημεία που προώθησε η Ουκρανία ως ειρηνευτική «φόρμουλα» του Ζελένσκι, περιλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας, της πυρηνικής ασφάλειας και της απελευθέρωσης αιχμαλώτων πολέμου και παιδιών.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν πει πως στη δεύτερη σύνοδο κορυφής θα συζητηθεί ένα σχέδιο που έχει εκπονηθεί από δεκάδες χώρες χωρισμένες σε ομάδες εργασίας

Ο Ζελένσκι είπε πως αξιωματούχοι ενδέχεται να συναντηθούν στο Κατάρ στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου προκειμένου να δώσουν μορφή σε μια θέση για την ενεργειακή ασφάλεια. Μια συνάντηση για την επισιτιστική ασφάλεια είναι πιθανή στην Τουρκία τον Αύγουστο και άλλη μία στον Καναδά τον Σεπτέμβριο για τους αιχμαλώτους πολέμου και τα παιδιά, είπε.

«Δεν θα είναι αρκετά»

Στο πεδίο της μάχης, οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται σιγά σιγά ανατολικά, εκμεταλλευόμενες ένα πλεονέκτημα σε αριθμό στρατιωτών και εξοπλισμό.

Η Ουκρανία λέει πως οι άμυνές της έχουν ενισχυθεί από τις παραδόσεις δυτικών όπλων τους τελευταίους μήνες. Αναμένεται επίσης ευρέως να παραλάβει μια πρώτη παρτίδα μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τους συμμάχους της.

Ο Ζελένσκι είπε πως η Ουκρανία θα παραλάβει ορισμένα από τα μαχητικά αυτό το καλοκαίρι και περισσότερα πριν από τα τέλη του έτους. Είπε πως δεν μπορεί να αποκαλύψει πόσα θα είναι ακριβώς.

«Δεν θα είναι αρκετά. Οπωσδήποτε θα μας ενισχύσουν, αλλά θα είναι αρκετά για να πολεμήσουν σε ένα επίπεδο με τη ρωσική πολεμική αεροπορία; Νομίζω πως δεν θα είναι αρκετά. Προσδοκούμε μεγαλύτερη ποσότητα», είπε στους δημοσιογράφους.

Η Ουκρανία έχει πει πως χρειάζεται τουλάχιστον 128 F-16. Το Κίεβο ενέτεινε επίσης την προσπάθεια στρατολόγησης περισσότερων πολιτών στις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Ζελένσκι είπε πως ο στρατός τον ενημέρωσε πως «όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο», όμως υπάρχει ανάγκη για μια διεύρυνση της εκπαίδευσης.

«Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, δεν είναι αρκετές», είπε. «Αυτή τη στιγμή διευρύνονται».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη πως 23 συμφωνίες ασφαλείας στις οποίες έχει καταλήξει η Ουκρανία με τους εταίρους της αντιστοιχούν ήδη σε 38 δισ. δολάρια υποστήριξης.

«Οι συμφωνίες αυτές ανέρχονται περίπου σε 38 δισ. δολάρια μέχρι σήμερα», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

