Η 10χρονη Σάρα Σαρίφ «χτυπήθηκε με πολύ μεγάλη δύναμη, πολλές φορές… Υπέστη σειρά βασανιστηρίων…» που τελικά την οδήγησαν στο θάνατο. Αυτά επεσήμανε μεταξύ άλλων ο δικαστής του Ολντ Μπέιλι στο Λονδίνο διαβάζοντας για πάνω από μία ώρα το πολυσέλιδο σκεπτικό της επιβολής ισόβιας κάθειρξης στον πατέρα και στη μητριά της άτυχης Σάρας. Και οι δύο την προηγούμενη εβδομάδα είχαν κριθεί ένοχοι για τη δολοφονία της και σήμερα ανακοινώθηκαν οι ποινές τους.

Ο Ουρφάν Σαρίφ, 43 ετών θα πρέπει να μείνει στη φυλακή το λιγότερο 40 χρόνια και η σύζυγός του Μπεϊνάς Μπατούλ 30 ετών, το λιγότερο 33 χρόνια, είπε ο δικαστής Τζον Κάβανα και το ακροατήριο ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, καθώς η ιστορία αυτή συγκλονίζει την κοινή γνώμη στη Βρετανία εδώ και πολλούς μήνες.

Ένοχος κρίθηκε και ο αδερφός του Ουρφάν, Φαϊζαλ Μαλίκ, 29 ετών ο οποίος ζούσε στο ίδιο σπίτι. Το δικαστήριο έκρινε πως «επέτρεψε ή κατέστησε δυνατό τον θάνατό της Σάρας». Τον απάλλαξε όμως από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τους τελευταίους μήνες της ζωής της η άτυχη Σάρα υπέστη ανελέητα βασανιστήρια. Δύο εβδομάδες μάλιστα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, της είχαν καλύψει το κεφάλι με κουκούλα, της έδεσαν τα χέρια και την ξυλοκόπησαν άγρια με μπαστούνι του κρίκετ και με μεταλλική ράβδο. Στο κορμάκι της βρέθηκαν επίσης εγκαύματα από σίδερο και καυτό νερό, καθώς και σημάδια που πιθανόν οφείλονταν σε ανθρώπινα δαγκώματα. Συνολικά έφερε 70 τραύματα, συμπεριλαμβανομένων 25 κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και 11 καταγμάτων στην σπονδυλική στήλη.

Ο θάνατός της επήλθε από «επιπλοκές οφειλόμενες στα βασανιστήρια και στην παραμέληση της», αποφάνθηκε ο ιατροδικαστής, χωρίς να μπορέσει να προσδιορίσει την ακριβή αιτία. Η Σάρα κατέληξε την 8η Αυγούστου 2023.

Πηγή: skai.gr

