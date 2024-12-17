Η Ουκρανία εντείνει τις δολοφονίες Ρώσων αξιωματικών

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας φαίνεται να εντείνουν τη στόχευση ανώτερων Ρώσων που συνδέονται με συγκεκριμένα γεγονότα ή με βασικές δεξιότητες για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στις 13 Νοεμβρίου ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο σκότωσε τον Valery Trankovsky, έναν ανώτερο αξιωματικό του ρωσικού ναυτικού, στην Κριμαία.

Πηγή της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (SBU) είπε στην εφημερίδα Kyiv Independent ότι ο Τρανκόφσκι ήταν εγκληματίας πολέμου που διέταξε επιθέσεις με πυραύλους κρουζ σε πολιτικούς στόχους στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύεται επίσης ότι ήταν πίσω από τον πυροβολισμό ενός Ρώσου επιστήμονα, του Μιχαήλ Σάτσκι, ο οποίος σκοτώθηκε κοντά στη Μόσχα στις 12 Δεκεμβρίου. Αναφέρθηκε ότι συμμετείχε στο πρόγραμμα πυραύλων της Ρωσίας και στην ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για drones.

Η τελευταία στοχευμένη δολοφονία ήταν ενός Ρώσου στρατηγού που επέβλεπε τη χρήση χημικών όπλων στον πόλεμο – τον ​​Igor Kirillov. Ο βρετανός εμπειρογνώμονας χημικών όπλων Hamish de Bretton-Gordon είπε ότι ο Kirillov ήταν ένας βασικός Ρώσος στρατηγός που είχε εξουσιοδοτήσει τη χρήση της Chloropicrin - ενός τοξικού αερίου - σε βιομηχανική κλίμακα.

Πηγή: bbc.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.