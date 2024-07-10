Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα στην Ουάσινγκτον ότι αναμένει οι ΗΠΑ να παραμείνουν ένας «πιστός» σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου.

«Περιμένω ότι, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ένας ισχυρός και πιστός σύμμαχος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ σε δημοσιογράφους λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα τόνισε ότι αναμένει ότι οι Σύμμαχοι θα συμφωνήσουν σε ένα σημαντικό πακέτο για να βοηθήσουν την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής, προσθέτοντας ότι η βοήθεια θα χρησιμεύσει ως γέφυρα για την ένταξη του Κιέβου στη Συμμαχία.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Στόλτενμπεργκ πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς πότε θα γίνει δεκτή η Ουκρανία ως μέλος του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, σημείωσε, ενώ το ΝΑΤΟ δεν βλέπει καμία επικείμενη στρατιωτική απειλή εναντίον οποιουδήποτε μέλους της Συμμαχίας, βλέπει ένα μοτίβο αυξημένων ρωσικών εχθρικών πράξεων που κυμαίνονται από την παραπληροφόρηση έως τη δολιοφθορά

Πηγή: skai.gr

