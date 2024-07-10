Η «μαύρη ράβδος» φτάνει στη Βουλή των Κοινοτήτων κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Το τελετουργικό τηρείται απαρέγκλιτα. Οι βουλευτές με την πιο μακρόχρονη πορεία στο βουλευτικό αξίωμα, λαμβάνουν εντολή από τη βουλή των Λόρδων εξ ονόματος του βασιλιά, προκειμένου να αναδείξουν νέο πρόεδρο του κοινοβουλίου.

Η βουλή επανεκλέγει ομοφώνως τον σερ Λίντσεϊ Χόιλ από τους Εργατικούς και όπως είθισται οι συνάδελφοί του, τον τραβούν από τους ώμους για να καθίσει στη θέση του.

Βίντεο από το τελετουργικό:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.