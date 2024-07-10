Λογαριασμός
Βρετανία: Εντυπωσιακό τελετουργικό στη Βουλή των Κοινοτήτων - Δείτε βίντεο

Το τελετουργικό τηρείται απαρέγκλιτα - Η πόρτα χτυπάει 3 φορές για να μπει στην αίθουσα η «μαύρη ράβδος» και να ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου προέδρου του βρετανικού κοινοβουλίου 

Βρετανία

Η «μαύρη ράβδος» φτάνει στη Βουλή των Κοινοτήτων κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Το τελετουργικό τηρείται απαρέγκλιτα. Οι βουλευτές με την πιο μακρόχρονη πορεία στο βουλευτικό αξίωμα, λαμβάνουν εντολή από τη βουλή των Λόρδων εξ ονόματος του βασιλιά, προκειμένου να αναδείξουν νέο πρόεδρο του κοινοβουλίου.

Η βουλή επανεκλέγει ομοφώνως τον σερ Λίντσεϊ Χόιλ από τους Εργατικούς και όπως είθισται οι συνάδελφοί του, τον τραβούν από τους ώμους για να καθίσει στη θέση του.

Βίντεο από το τελετουργικό: 

Πηγή: skai.gr

