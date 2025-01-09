Η κυβέρνηση των Εργατικών ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει απελάσει 16.400 παράτυπους μετανάστες σε διάστημα έξι μηνών, ποσοστό που είναι το υψηλότερο από το 2018.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ακύρωσε το σχέδιο της συντηρητικής κυβέρνησης για την απέλαση μεταναστών στη Ρουάντα και ανακοίνωσε την ίδρυση Διοίκησης για την Ασφάλεια των Συνόρων (BSC) προκειμένου να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση.

Οι προσπάθειες έχουν εστιαστεί στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακινητών που στοιβάζουν σε πλοιάρια μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να φθάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα προσπαθούν να εντοπίσουν τους παράτυπους μετανάστες που διαμένουν στη Βρετανία ώστε να τους απελάσουν.

«Το μήνυμά μας σε όσους θέλουν να έρθουν εδώ παράνομα είναι ξεκάθαρο: Σπαταλάτε τα χρήματά σας εμπιστευόμενοι αυτές τις άθλιες συμμορίες και θα (υποχρεωθείτε να) επιστρέψετε σύντομα», τόνισε ο πρωθυπουργός Στάρμερ.

Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης ένα νέο καθεστώς κυρώσεων σε βάρος των επικεφαλής των διακινητών που προωθούν κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2024 περισσότεροι από 36.800 παράτυποι μετανάστες έφθασαν στη Βρετανία, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 25% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ δεκάδες άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στη θάλασσα της Μάγχης.

Πηγή: skai.gr

