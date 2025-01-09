Ο Ίλον Μασκ έχει συζητήσει κατ' ιδίαν με συμμάχους του για το πώς ο Κιρ Στάρμερ θα μπορούσε να απομακρυνθεί από τη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται άτομα με γνώση του ζητήματος.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και στενός σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διερευνά πώς ο ίδιος και οι δεξιοί σύμμαχοί του μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση των Εργατικών του Ηνωμένου Βασιλείου πέρα από τις επιθετικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δήλωσαν οι πηγές του διεθνούς πρακτορείου.

«Η άποψή του είναι ότι απειλείται ο ίδιος ο δυτικός πολιτισμός», σημείωσε μία από τις πηγές.

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ο Μασκ αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον θα ήταν εφικτό να οικοδομήσει υποστήριξη για εναλλακτικά βρετανικά πολιτικά κινήματα - κυρίως για το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Reform UK - ώστε να προκαλέσει αλλαγή πρωθυπουργού πριν από τις επόμενες εκλογές.

Στο κοινοβουλευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πρωθυπουργοί ασκούν εξουσία επειδή ηγούνται του κόμματος με τους περισσότερους βουλευτές, σημειώνουν οι FT.

Αρκετοί πρωθυπουργοί τις τελευταίες δεκαετίες, όπως ο σερ Τόνι Μπλερ και ο Μπόρις Τζόνσον, κέρδισαν μεγάλες πλειοψηφίες στις εκλογές, για να αποχωρήσουν εν μέσω της θητείας τους λόγω της φθίνουσας δημοτικότητάς τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, της SpaceX και της X έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τη βρετανική πολιτική τους τελευταίους έξι μήνες και ασκεί όλο και πιο έντονη κριτική στην κυβέρνηση Στάρμερ.

Την τελευταία εβδομάδα απαίτησε νέα εθνική έρευνα για τις υποθέσεις grooming που αφορούσαν τη σεξουαλική εκμετάλλευση κοριτσιών από συμμορίες κυρίως Βρετανοπακιστανών ανδρών σε διάφορες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μασκ κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι είναι «συνένοχος».

Χαρακτήρισε την Τζες Φίλιπς, την υπουργό προστασίας, ως «απολογητή της γενοκτονίας των βιασμών», αφού απέρριψε αίτημα του συμβουλίου του Oldham προς το υπουργείο Εσωτερικών να διεξάγει έρευνα υπό την ηγεσία του Whitehall για το σκάνδαλο grooming στο Greater Manchester.

Ο Στάρμερ απέρριψε τις επικρίσεις του Μασκ για την εποχή που ήταν εισαγγελέας. Είπε τη Δευτέρα ότι όσοι «διαδίδουν ψέματα και παραπληροφόρηση» δεν ενδιαφέρονται για τα θύματα αλλά μάλλον «για τον εαυτό τους». Η Φίλιπς κατηγόρησε τον Μασκ ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της.

Ο Ματ Γκούντγουιν, ένας δεξιός πολιτικός σχολιαστής, δήλωσε ότι ο Μασκ - και άλλοι Αμερικανοί - είχαν «γοητευτεί» από το σκάνδαλο στο Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία εβδομάδα εν μέρει επειδή «είναι τόσο φρικτό». Αλλά είπε ότι πιστεύει επίσης ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Μασκ έχει «μια ενστικτώδη δυσπιστία για την κυβέρνηση των Εργατικών και τον Στάρμερ».

Στο μεταξύ, σε μια κίνηση-σοκ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Μασκ πήρε αποστάσεις από τον Νάιτζελ Φάρατζ, διαψεύδοντας τις ελπίδες του ότι ο δισεκατομμυριούχος θα έκανε μια μεγάλη δωρεά στο κόμμα του στο εγγύς μέλλον. Ο Μασκ δήλωσε ότι «το κόμμα Reform χρειάζεται έναν νέο ηγέτη» και ότι «ο Φάρατζ δεν έχει αυτό που χρειάζεται».

Ο Μασκ εξετάζει πιθανούς υποψηφίους για να αντικαταστήσει τον Φάρατζ στην ηγεσία του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του βουλευτή του κόμματος Reform UK Ρούπερτ Λόου, και έχει διερευνήσει τους μηχανισμούς που υπάρχουν για την αντικατάστασή του, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου.

Το Reform UK βιώνει μια αύξηση της υποστήριξης τους τελευταίους μήνες, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι το 22% του κοινού υποστηρίζει το κόμμα, από 14% την εποχή των εκλογών του Ιουλίου. Οι Εργατικοί, εν τω μεταξύ, βρίσκονται στο 28% και οι Συντηρητικοί στο 24%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Politico.

Η ρήξη του Μασκ με τον Φάρατζ έρχεται μετά τη συνάντηση των δύο στην κατοικία Mar-a-Lago του Τραμπ στη Φλόριντα τον περασμένο μήνα και ο ηγέτης του Reform UK χαρακτήρισε τον κατά επιχειρηματία «φίλο».

Ο Φάρατζ υποβάθμισε την Τρίτη τη διαμάχη. Δήλωσε στο ραδιόφωνο LBC ότι θα δει τον Μασκ αργότερα αυτόν τον μήνα και ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να παραστεί στην ορκωμοσία του Τραμπ στην Ουάσινγκτον. «Δεν έχω καμία επιθυμία να πάω σε πόλεμο με τον Ίλον Μασκ και δεν πρόκειται να το κάνω», πρόσθεσε.

Ο Στάρμερ, αντίθετα, δεν αναμένεται να παραστεί στην ορκωμοσία του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.