Έκκληση να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Ρωσία ώστε να σταματήσει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στην Ουκρανία ζήτησε για ακόμα μία φορά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό.
Σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι «για πάνω από 50 ημέρες τώρα, η Ρωσία αγνοεί την αμερικανική πρόταση για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».
«Υπήρχαν επίσης οι προτάσεις μας - τουλάχιστον, να απέχουμε από τα χτυπήματα πολιτικών υποδομών και να επιβάλουμε διαρκή σιωπή στον ουρανό, στη θάλασσα και στην ξηρά. Η Ρωσία απάντησε σε όλα αυτά με νέους βομβαρδισμούς και νέες επιθέσεις. Γι' αυτό χρειάζεται μια ισχυρή ώθηση για διπλωματία — η συνεχής πίεση στη Ρωσία είναι απαραίτητη για να την εξαναγκάσουν σε σιωπή και διαπραγματεύσεις. Όσο πιο αποτελεσματικές είναι οι κυρώσεις, τόσο περισσότερα κίνητρα θα έχει η Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο. Όσο ισχυρότερη είναι η άμυνα της Ουκρανίας και οι Δυνάμεις Αεροπορικής Άμυνας, τόσο περισσότερες ζωές θα μπορέσουμε να σώσουμε - και τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε διαρκή ασφάλεια. Ευχαριστώ όλους σε όλο τον κόσμο που βοηθούν».
