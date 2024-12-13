Ένας 66χρονος Βρετανός, ο οποίος εθίστηκε στο διαδικτυακό στοίχημα εξαιτίας ενός φαρμάκου, τις παρενέργειες του οποίου δεν γνώριζε, αποζημιώθηκε από τον γιατρό του, ανακοίνωσαν σήμερα οι δικηγόροι του.

Ο Φίλιπ Στίβενς, από τη νότια Αγγλία, θα λάβει 70.000 λίρες (περίπου 84.000 ευρώ) έπειτα από τον φιλικό διακανονισμό με τον γιατρό του, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2017, όταν ο Στίβενς πήγε στον γιατρό του παραπονούμενος για τρέμουλο στο αριστερό πόδι. Ο γιατρός διέγνωσε ότι έπασχε από σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, μια διαταραχή όχι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό. Οι πάσχοντες έχουν έντονη επιθυμία να κινούν τα πόδια τους, ιδίως τη νύχτα, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο ύπνος τους και να δηλητηριάζεται η ζωή τους.

Ο γιατρός του συνταγογράφησε το φάρμακο ροπινιρόλη, που χρησιμοποιείται κυρίως στη θεραπεία του Πάρκινσον. Δεν του ανέφερε όμως ποιες είναι οι παρενέργειες. Μεταξύ αυτών, η αδυναμία ελέγχου των παρορμήσεων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε εθισμό στη χαρτοπαιξία ή σε ανεξέλεγκτες αγορές.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους που τον εκπροσωπούν, τα τέσσερα χρόνια που ο Στίβενς λάμβανε το φάρμακο «δαπάνησε χιλιάδες στερλίνες σε ιστοτόπους διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών». Ο συνήθως εγκρατής 66χρονος «στοιχημάτιζε στα πάντα και δεν τον ενδιέφερε καθόλου αν θα κέρδιζε. Δεν ήταν κύριος των πράξεών του». Ταυτόχρονα, άρχισε τις παρορμητικές αγορές, συνήθως ρούχων ή εργαλείων ψαρέματος.

Μόλις το 2021, αφού επισκέφθηκε έναν νευρολόγο, διέκοψε τη χρήση του φαρμάκου. Τότε όμως ξεκίνησε ένας νέος εφιάλτης: στις καταναγκαστικές αγορές προστέθηκαν παραισθήσεις, παράνοια και κατάθλιψη, λόγω στερητικού συνδρόμου.

«Δεν είμαι πλέον ο ίδιος άνθρωπος που ήμουν πριν τη ροπινιρόλη» είπε ο ασθενής, σύμφωνα πάντα με τους δικηγόρους του.

Ο παθολόγος του συμφώνησε να τον αποζημιώσει, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίσει την ευθύνη του στην υπόθεση.

