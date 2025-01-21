Βρετανία: Έρευνα για τις δολοφονίες του Σάουθπορτ

Ήταν μόλις έξι μήνες πριν, στις 29 Ιουλίου, όταν ένας 17χρονος, τότε, μαχαίρωσε θανάσιμα τρία κορίτσια ηλικίας 6,7 και 9 ετών, ενώ τραυμάτισε άλλα οκτώ παιδιά και δύο ενηλίκους στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας. Η επίθεση αυτή είχε ξεσηκώσει μια σειρά από επεισόδια, τα οποία προκλήθηκαν κυρίως από ακροδεξιές διοργανώσεις. Η μαζικότητα και η εξάπλωση των διαδηλώσεων αυτών είχε αποδοθεί κυρίως στη διάδοση ψευδών ειδήσεων και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου σχετικά με την ταυτότητα του δράστη.

Οι πληροφορίες για τον δράστη Άξελ Ρουντακουμπάνα

Η ταυτότητά του όμως είναι τώρα γνωστή, ενώ στο φως έρχονται και άλλα στοιχεία για την επιθετική και βίαιη προσωπικότητά του, αρκετά χρόνια πριν την επίθεση στην περιοχή της βορειοδυτικής Αγγλίας. Ο δολοφόνος φέρει το όνομα Άξελ Ρουντακουμπάνα και είναι γεννημένος το 2006 στο Κάρντιφ, από γονείς με καταγωγή από τη Ρουάντα. Το 2013 η οικογένεια μετακόμισε στην ευρύτερη περιοχή του Σάουθπορτ.



Σε ηλικία μόλις 13 ετών είχε αποβληθεί από το σχολείο του Range High School, τον Οκτώβριο του 2019, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους επέστρεψε στο σχολείο με ένα μπαστούνι χόκεϊ, σπάζοντας τον καρπό ενός μαθητή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το BBC και από σχεδόν όλα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι συμμαθητές του θυμούνται να έχει εμμονή με δεσποτικές φιγούρες, όπως ο Τζένγκις Χαν και ο Αδόλφος Χίτλερ.



Παράλληλα, ο Ρουντακουμπάνα είχε παραπεμφθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα για την πρόληψη του εξτρεμισμού (Prevent programme) τρεις φορές, μεταξύ του διαστήματος 2019-2021, λόγω της μανίας του με τη βία. Μάλιστα, έγινε επίσης γνωστό ότι ο πατέρας του καθ' ομολογία δολοφόνου του είχε απαγορέψει να μπει σε ένα ταξί που κάλεσε ο ίδιος με ψεύτικο όνομα και με προορισμό το σχολείο του. Μία εβδομάδα μετά, δίνοντας το ίδιο ψεύτικο όνομα σε ταξί, πήγε στη σχολή χορού και διέπραξε τις δολοφονίες, φορώντας μάλιστα ακριβώς τα ίδια ρούχα, φούτερ και χειρουργική μάσκα.

Δημόσια έρευνα για την επίθεση και ισόβια κάθειρξη για τον κατηγορούμενο

Μόλις χθες, ο 18χρονος κατηγορούμενος ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία των τριών κοριτσιών, ενώ μεταξύ άλλων ομολόγησε την ενοχή του για μια σειρά από κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας 10 ανθρώπων, αλλά και της κατοχής ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου της Αλ Κάιντα, που θεωρείται τρομοκρατικό έγκλημα.



Αφού παραδέχθηκε τις ειδεχθείς πράξεις του στην Εισαγγελική Υπηρεσία (Crown Prosecution Service), η υπηρεσία τον περιέγραψε ως έναν «νεαρό άνδρα άρρωστο και με διαρκή ενδιαφέρον στον θάνατο και τη βία», ο οποίος μάλιστα «δεν έδειξε σημάδια μεταμέλειας».



Την ίδια στιγμή, η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει δημόσια έρευνα για την επίθεση, με σκοπό «να φτάσουμε στην αλήθεια για το τι συνέβη και ποιες αλλαγές χρειάζεται να γίνουν».



Η ημέρα όμως ξεκίνησε έντονα και για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αφού το θέμα βρίσκεται σήμερα στην κορυφή των βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Από τις 8:30, τοπική ώρα, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις δολοφονίες του Σάουθπορτ. Για αρχή, καταδίκασε τη «βάρβαρη» και «παράλογη» δολοφονία των τριών κοριτσιών, λέγοντας πως «κάθε γονέας στην Βρετανία είχε τότε την ίδια σκέψη, ότι θα μπορούσαν να ήταν τα δικά του παιδιά». Παράλληλα, δήλωσε ότι με την ομολογία του 18χρονου για την ενοχή του «έγινε κάποια απόδοση δικαιοσύνης», αλλά αυτή «δεν θα φέρει πίσω τα κορίτσια στις οικογένειές τους».



Όμως, ο Βρετανός πρωθυπουργός έδειξε ότι καταδικάζει και τον κρατικό μηχανισμό. Μεταξύ άλλων, παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν αργές διαδικασίες και πρέπει να επανεξεταστεί το σύστημα του Γουέστμινστερ», δηλώνοντας ότι είναι «δίκαιος ο εκνευρισμός του κόσμου». Στο μικροσκόπιο όμως μπήκε κυρίως το κυβερνητικό πρόγραμμα κατά του εξτρεμισμού «Prevent programme», στο οποίο όπως τόνισε και ο ίδιος ο Στάρμερ «ο δολοφόνος παραπέμφθηκε τρεις φορές σε διάστημα τριών χρόνων και καμία από αυτές τις φορές δεν κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει συγκεκριμένη παρέμβαση, μια κρίση σαφώς λανθασμένη, που τώρα βαραίνει τις οικογένειες που πενθούν». Μάλιστα, πρόσθεσε εντόνως ότι «παρά την ευθύνη που βαρύνει το άτομο που κάνει μια τέτοια πράξη, δεν σημαίνει ότι θα αφήσει κάποιον κρατικό μηχανισμό να ξεφύγει με την αποτυχία του».

«Η τρομοκρατία έχει αλλάξει» και η σύνδεση με τον Ίλον Μασκ

Στη συνέντευξη Τύπου, όμως, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η «τρομοκρατία έχει αλλάξει» και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια «νέα απειλή», αναφερόμενος στην «εύκολα προσβάσιμη βία μέσω του διαδικτύου, από την οποία πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας», όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά.



Προφανώς και η επίθεση αυτή είχε προκαλέσει ένα κύμα ακροδεξιών διαδηλώσεων, κυρίως λόγω των ψευδών ειδήσεων μέσω του διαδικτύου, με την κυβέρνηση να λαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα σύλληψης για όσους υποκινούν βία μέσω των κοινωνικών δικτύων. Θέση για αυτή την απόφαση είχε πάρει ο Ίλον Μασκ, ο οποίος τότε είχε κάνει την πρώτη του επίθεση προς τη βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών. Ο δισεκατομμυριούχος είχε δηλώσει για τις αναταραχές ότι «ο εμφύλιος πόλεμος στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αναπόφευκτος», ενώ εξαιτίας αυτού του σχολίου δεν είχε λάβει πρόσκληση για το επενδυτικό συνέδριο που διοργανωνόταν στη χώρα.



Ο ίδιος δεν άφησε αναπάντητη αυτή την κίνηση, λέγοντας ότι «δεν πιστεύω πως κάποιος θα ήθελε να πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο απελευθερώνει καταδικασμένους παιδόφιλους ώστε να φυλακίσει ανθρώπους που έχουν κάνει απλώς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».



Υπενθυμίζεται βέβαια ότι από τότε που ο Ίλον Μασκ ανέλαβε το Twitter, νυν X, επανέφερε λογαριασμούς όπως εκείνον του Τόμι Ρόμπινσον, πρώην αρχηγού της ακροδεξιάς οργάνωσης English Defence League. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική καταδίκη για τον 18χρονο, καθώς την Πέμπτη αναμένεται να του επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

