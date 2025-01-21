Από σήμερα κιόλας θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών χωρίς έγγραφα, οι οποίες θα επεκταθούν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο τσάρος των συνόρων του Ντόναλντ Τραμπ, Τομ Χόμαν, σε συνέντευξή του.

Το Immigration and Customs Enforcement (Ice) «θα αρχίσει να κάνει τη δουλειά του και όχι μόνο. Δεν μπόρεσαν να την κάνουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια και τώρα θα αρχίσουν να επιβάλλουν τον νόμο όπως θα έπρεπε», είπε ο Χόμαν στο Fox.

Ωστόσο, αρνήθηκε να πει το πού θα πραγματοποιηθούν οι επιχειρήσεις ή εάν θα στοχεύσουν ειδικά κάποιες πόλεις που θεωρούνται «καταφύγιο» για τους μετανάστες καθώς δεν συνεργάζονται με τις αρχές μετανάστευσης, τονίζοντας ότι θα γίνουν σε εθνικό επίπεδο.

«Θα το κάνουν σε όλη τη χώρα. Έχουμε γραφεία σε όλη τη χώρα και κάθε αξιωματικός θα είναι εκεί έξω και θα επιβάλει το νόμο από αύριο το πρωί» είπε τη δευτέρα το βράδυ.

Οι επιδρομές θα ακολουθήσουν τις εκτελεστικές διαταγές που υπέγραψε χθες ο Τραμπ, οι οποίες εφαρμόζουν σκληροπυρηνικές πολιτικές που αποσκοπούν στην αποτροπή της εισόδου παράτυπων μεταναστών στη χώρα.

Μάλιστα, σε μία τελευταία εξέλιξη, το Fox News μετέδωσε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε απόφαση που είχε εκδοθεί υπό τον Τζο Μπάιντεν και η οποία δεν επέτρεπε τις επιχειρήσεις για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης μέσα και γύρω από σχολεία, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, εκκλησίες και εγκαταστάσεις που παρέχουν ανακούφιση από καταστροφές, μεταξύ άλλων τοποθεσιών.



