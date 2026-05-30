Πρωτάθλημα μπάσκετ: Με σόου Χολ στους τελικούς ο Ολυμπιακός - Νίκησε με 95-68 την ΑΕΚ

Έπαιξε όσο χρειαζόταν και πέρασε νικηφόρα από τη SUNEL Arena ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πάτησε το πόδι στο... γκάζι όσο χρειαζόταν με αποτέλεσμα να επικρατήσει με σκορ 95-68 της ΑΕΚ στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων, έκανε το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς της Stoiximan GBL, εκεί όπου περιμένει από το απόγευμα ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Δύο 24ωρα μετά τη νίκη τους με σκορ 94-77 στο ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη δεύτερη νίκη που χρειαζόντουσαν και προκρίθηκαν στους τελικούς, σε ένα παιχνίδι όπου απουσίασαν οι Φουρνιέ, Τζόουνς και Ντόρσεϊ, με τον τελευταίο να αντιμετωπίζει έναν μικρό τραυματισμό.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Ντόντα Χολ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 μπλοκ. Σημαντικές βοήθειες έδωσαν οι Τόμας Γουόκαπ (10π., 5ασ., Νιλικίνα (13π., 2ασ.) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (7π., 13ρ.).

Για τους «κιτρινόμαυρους» που ολοκλήρωσαν τις φετινές τους αγωνιστικές υποχρεώσεις ξεχώρισαν οι Τζέιμς Νάναλι (19π.) και Γκρεγκ Μπράουν (18π., 8ρ.), ενώ, ο αρχηγός της ομάδας, Δημήτρης Φλιώνης, που βιώνει δύσκολες στιγμές μετά τον θάνατο του πατέρα, κατέγραψε 3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Το ματς:

Πολύ νευρικό και εξαιρετικά άστοχο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα από τις δύο ομάδες, με την ΑΕΚ να ανοίγει το σκορ λίγο πριν το δίλεπτο με σουτ μέσης απόστασης του Σκορδίλη για να ακολουθήσει το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού στα 3,5 λεπτά του ματς με το φόλοου του Γουόρντ. Σε εκείνο το διάστημα οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στροφές στην επίθεσή τους και με μπροστάρη τον Βεζένκοφ που πέτυχε επτά μαζεμένους πόντους, προηγήθηκαν με 9-2 στο 5ο λεπτό, με τους Λεκαβίτσιους, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ να προσθέτουν το όνομά τους στον πίνακα το σκόρερ για το πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο ματς και το 15-4 στο 8ο λεπτό.

Η είσοδος του Γκρεγκ Μπράουν στο παρκέ «αφύπνισε» επιθετικά την Ένωση με τον Αμερικανό φόργουορντ να πετυχαίνει δύο απίθανα καρφώματα και να ξεκολλά την επίθεση των γηπεδούχων, την ώρα όπου ο Βεζένκοφ έμοιαζε ασταμάτητος, προσθέτοντας πέντε ακόμη πόντους στον λογαριασμό του. Κάπως έτσι η πρώτη περίοδος έκλεισε με το σκορ στο 10-20, με την ΑΕΚ να σουτάρει με το... φτωχό 25% (5/20 εντός πεδιάς) και τον Ολυμπιακό να μετρά 5 λάθη.

Με τον Ντόντα Χολ να κυριαρχεί πάνω από τη στεφάνη τελειώνοντας όμορφα δύο φάσεις, αλλά και τον Μόρις να σκοράρει με σουτ μέσης απόστασης, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προηγήθηκε με +13 (13-26) στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Δύο όμορφες ατομικές ενέργειες από τον Νάναλι και ένα δίποντο του Μπράουν μείωσαν τη διαφορά για την Ένωση στους 8 (19-27) στο 14ο λεπτό, προτού οι φιλοξενούμενοι με ένα γρήγορο 9-0 σερί δια χειρός Πίτερς, Μόρις και Γουόκαπ, εκτοξεύσουν τη διαφορά στο +17 και το 36-19 δύο λεπτά αργότερα.

Στο τελευταίο 4λεπτο του πρώτου ημιχρόνου, αμφότερες οι ομάδες βρήκαν μερικά μαζεμένα τρίποντα και βελτίωσαν τα ποσοστά τους πίσω από τα 6,75μ., ανεβάζοντας τον ρυθμό και το σκορ του αγώνα. Η ανάπαυλα βρήκε τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 44-30, σε ένα πρώτο 20λεπτο όπου ξεχώρισαν από πλευράς ΑΕΚ οι Μπράουν (10π., 5ρ.) και Νάναλι (7π.), ενώ από πλευράς Πειραιωτών οι Βεζένκοφ (12π., 4ρ.) και Μόρις (8π., 2ασ.).

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με τους Γουόκαπ και Φλιώνη να «ανταλλάζουν» τρίποντα στα πρώτα λεπτά, με τους δύο σέντερ, Μιλουτίνοφ και Σκορδίλη να γράφουν το 35-50 στο 23ο λεπτό. Ακολούθησε ένα κακό από πλευράς ποιότητας δίλεπτο με πολλά λάθη και άστοχα σουτ από τις δύο ομάδες. Σε αυτό το διάστημα ο μοναδικός που βρήκε τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι ήταν ο Τζέιμς Νάναλι με ένα εμφατικό κάρφωμα στο ανοικτό γήπεδο.

Η είσοδος του Ντόντα Χολ στο παρκέ έδωσε την απαραίτητη σκληράδα και φρεσκάδα στους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Αμερικανός σέντερ έλαμψε με δύο καρφώματα, ισάριθμες ασίστ, ένα κλέψιμο και τάπα μέσα σε 1,5 λεπτό (!), βοηθώντας τον Ολυμπιακό να τρέξει ένα σερί 9-0 για το υπέρ του +22 και το 59-37 στο 27'. Στο τελευταίο τρίλεπτο, η ΑΕΚ κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά χάρη στις ατομικές ενέργειες των Νάναλι και Μπράουν για το 66-46 του δεκαλέπτου.

Με τα πάντα να είχαν κριθεί από νωρίς όσον αφορά τον νικητή, η τέταρτη και τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Το παιχνίδι άνοιξε αρκετά, με τους Νάναλι, Κουζμίνσκας και Μπράουν από τη μία και τους Πίτερς, Νιλικίνα, Χολ και Νετζήπογλου από την άλλη, να διαμορφώνουν το τελικό 95-68.

Τα δεκάλεπτα: 10-20, 30-44, 46-66, 68-95.

