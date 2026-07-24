Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Απαντώντας στις απειλές του Ιράν, το οποίο προειδοποίησε με συνέπειες λόγω της παραχώρησης βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στις αμερικανικές δυνάμεις, το Ηνωμένο Βασίλειο διεμήνυσε πως παραμένει πλήρως προετοιμασμένο να υπερασπιστεί την ασφάλειά του.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες πως «οποιαδήποτε πλευρά εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, θα επωμιστεί την ευθύνη για τις συνέπειες της επιλογής της».

Στην απάντησή του το βρετανικό υπουργείο Άμυνας τόνισε: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν την προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου από κάθε μορφής επίθεση, είτε αυτή προέρχεται από το εξωτερικό είτε από το έδαφός μας. Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα, 24 ώρες το 24ωρο, για να αμυνθούμε».

Το Λονδίνο έχει ενεργοποιήσει ένα πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας και αντιπυραυλικής ασπίδας. Όπως διευκρινίζεται, το σύστημα αυτό βασίζεται στα προηγμένα μέσα που διαθέτουν το βασιλικό ναυτικό, ο βρετανικός στρατός και η βασιλική αεροπορία, τα οποία επιχειρούν σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι βασικός γνώμονας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η υπεράσπιση των πολιτών του, των συμφερόντων και των συμμάχων του, ενεργώντας πάντα εντός των πλαισίων του διεθνούς δικαίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα παρασυρθεί στην ευρύτερη πολεμική σύρραξη.



Πηγή: skai.gr

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