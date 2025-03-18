Σήμερα στη Γενεύη η άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένο σχήμα

Σήμερα πραγματοποιείται στη Γενεύη η άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένο σχήμα, που συγκαλεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Στην άτυπη συζήτηση συμμετέχουν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών: ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για Ευρωπαϊκά Θέματα Στίβεν Ντόιτι και τέσσερα ακόμη μέλη από την κάθε αντιπροσωπεία.

Οι εργασίες ξεκινούν με διαδοχικές διμερείς συναντήσεις του ΓΓ του ΟΗΕ με την κάθε αντιπροσωπεία στο ξενοδοχείο InterContinental που αναμένεται να ολοκληρωθούν γύρω στις 11 (τοπική ώρα). Οι συναντήσεις ξεκινούν με τον Βρετανό υφυπουργό, θα συνεχιστούν με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, στη συνέχεια με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, και θα ολοκληρωθούν πρώτα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ και τέλος με τον Κύπριο πρόεδρο.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η πενταμερής στο Παλάτι των Εθνών, την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3 το απόγευμα.

Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε δείπνο εργασίας των αντιπροσωπειών, όπου όλες οι πλευρές είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Η Τζούλια Μπερτετζόλο Επικεφαλής της Μονάδας Στήριξης για Επίλυση του Κυπριακού βρίσκεται στη Γενεύη, εκπροσωπώντας την ΕΕ.

Μήνυμα στήριξης έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα την ώρα που ξεκινούσε το δείπνο, δηλώνοντας την πλήρη στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για τις συνομιλίες επίλυσης του Κυπριακού και τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ για την επανένωση της Κύπρου, μέσω μιας συνολικής διευθέτησης στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας απεστάλη χθες κοινή επιστολή από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και από τον πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές από τη Λευκωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.