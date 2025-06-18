Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βρετανία: Απομάκρυνση των μελών οικογένειας του προσωπικού πρεσβείας και προξενείου στο Ισραήλ

Τα μέλη των οικογενειών του προσωπικού της βρετανικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ και του προξενείου στην Ιερουσαλήμ έχουν αποσυρθεί προσωρινά ως προληπτικό μέσο

Αστική περιοχή βομβαρδισμού

Η Βρετανία δήλωσε σήμερα ότι αποσύρει προσωρινά τα μέλη των οικογενειών του προσωπικού που εργάζεται στην πρεσβεία και το προξενείο της χώρας στο Ισραήλ λόγω των σημαντικών κινδύνων που τίθενται από τη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

«Τα μέλη των οικογενειών του προσωπικού της βρετανικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ και του προξενείου στην Ιερουσαλήμ έχουν αποσυρθεί προσωρινά ως προληπτικό μέσο», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας στην ιστοσελίδα της με τις ταξιδιωτικές οδηγίες για το Ισραήλ.

«Η πρεσβεία και το προξενείο συνεχίζουν με τις απαραίτητες εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών σε Βρετανούς υπηκόους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία Ισραήλ Ιράν Λονδίνο Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark