Νετανιάχου: «Θέλουμε ειρήνη με τους όρους του Ισραήλ»

Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία ενέκρινε τα τελικά επιχειρησιακά σχέδια για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας. Μετά το πέρας της χθεσινής σύσκεψης, ο Βενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ανέφερε ότι παράλληλα με τις προετοιμασίες του στρατεύματος, θα συνεχιστούν οι επαφές για την επίτευξη μίας «τελικής συμφωνίας» με βάση το σχέδιο εκεχειρίας που η Χαμάς έχει ήδη αποδεχθεί. Πρόσθεσε ότι η ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα θα κινηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, σε μία δόση, και όχι τμηματικά, με ορίζοντα τον τερματισμό του πολέμου «με τους όρους που θα θέσει το Ισραήλ», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Δεν βιάζεται να απαντήσει

Από την άλλη, το Ισραήλ δεν φαίνεται να βιάζεται να δώσει την τελική του απάντηση στο νέο σχέδιο εκεχειρίας που βασίζεται στο «πλαίσιο Γουίτκοφ» του περασμένου Μαΐου και που αναθεωρήθηκε με ελαφρές μεταβολές κατόπιν παρασκηνιακών πρωτοβουλιών της Αιγύπτου και του Κατάρ. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι κυβερνητικός αξιωματούχος, απαντώντας σήμερα σε ερώτηση του κρατικού ραδιοφώνου, απέφυγε να καθορίσει πότε ακριβώς θα δοθεί η τελική απάντηση για το σχέδιο και πότε οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα αρχίσουν ξανά τις επαφές τους.

Λεπτομερής δημοσιοποίηση χρονοδιαγραμμάτων – γιατί;

Αντιθέτως, η ισραηλινή πλευρά φροντίζει τις τελευταίες μέρες να δημοσιοποιεί λεπτομερώς τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα, ενώ παράλληλα, επί του πεδίου, ο στρατός συνεχίζει να προωθεί με αργούς ρυθμούς τις δυνάμεις του προς τα περίχωρα της Πόλης της Γάζας. Ανακοινώθηκε επίσημα ότι οι 60.000 έφεδροι, που έχουν ήδη κληθεί, δεν πρόκειται να ενταχθούν στις δυνάμεις της Γάζας πριν από τις αρχές Σεπτεμβρίου.



Παράλληλα, δόθηκε σήμερα η εντολή στον στρατό να αποκαταστήσει το δίκτυο παροχής νερού στις νότιες περιοχές του θύλακα, όπου πρόκειται να μετακινηθούν συνολικά 800.000 άμαχοι της Πόλης της Γάζας προτού αρχίσουν οι επιχειρήσεις. Οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν σε τρεις εβδομάδες, όταν δηλαδή αναμένεται να έχει αποπερατωθεί η κατασκευή των βασικών υποδομών υπαίθριων νοσοκομείων «σε συνεννόηση με διεθνείς ανθρωπιστικούς φορείς, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», όπως τονίζουν στρατιωτικοί αξιωματούχοι, μιλώντας στα τοπικά μέσα. Τέλος, ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί ότι η τελική έγκριση των σχεδίων επιχειρήσεων θα αποφασιστεί από το περιορισμένης σύνθεσης υπουργικό συμβούλιο, αρμόδιο για θέματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ) την ερχόμενη Τρίτη, 26 Αυγούστου.



Αυτή η - ασυνήθιστη για τα δεδομένα - εξαιρετικά λεπτομερής δημοσιοποίηση των στρατιωτικών και πολιτικών χρονοδιαγραμμάτων εκ μέρους του Ισραήλ στην πραγματικότητα στοχεύει να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στην ηγεσία της Χαμάς, προκειμένου να αποδεχθεί άνευ όρων τις θέσεις που αναμένεται να περιλάβει η κυβέρνηση Νετανιάχου στην τελική της απάντηση για το σχέδιο εκεχειρίας. Μία απάντηση που, όπως όλα δείχνουν, θα έχει μορφή τελεσιγράφου.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.