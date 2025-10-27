Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στη Βρετανία η υπόθεση του Hadush Kebatu, Αιθίοπα αιτούντα άσυλο, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση αλλά αφέθηκε ελεύθερος κατά λάθος από τις αρχές, πριν συλληφθεί εκ νέου την Κυριακή στο βόρειο Λονδίνο.

Ο 45χρονος Kebatu καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 σε φυλάκιση 12 μηνών για δύο σεξουαλικές επιθέσεις, σε μια 14χρονη μαθήτρια και σε μια ενήλικη γυναίκα στην περιοχή του Έπινγκ, στην κομητεία Έσσεξ.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι επιθέσεις έγιναν σε δημόσιους χώρους και είχαν προκαλέσει «βαθύ τραύμα» στα θύματα, ενώ ο δράστης είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία κατά τη σύλληψή του.

Η ποινή του όριζε ότι, μετά το πέρας της φυλάκισης, θα έπρεπε να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών, με σκοπό την απέλασή του από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή, ο Kebatu αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή του Τσέλμσφορντ, έπειτα από διοικητικό λάθος στις διαδικασίες αποφυλάκισης.

Αντί να μεταφερθεί στις αρχές μετανάστευσης βρέθηκε έξω από τις πύλες της φυλακής χωρίς συνοδεία και χωρίς σαφείς οδηγίες.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να παίρνει το τρένο προς το Λονδίνο. Μάρτυρες ανέφεραν πως κρατούσε μια λευκή τσάντα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία έκανε «αρκετά ταξίδια» στο δίκτυο του μετρό και των τρένων στο ανατολικό και βόρειο Λονδίνο.

Το λάθος έγινε αντιληπτό αργότερα την ίδια μέρα, προκαλώντας συναγερμό στην αστυνομία και πολιτική θύελλα στο Γουέστμινστερ. Οι αρχές δημοσιοποίησαν τη φωτογραφία του και κάλεσαν τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την αστυνομία αν τον δουν.

Ύστερα από περίπου 48 ώρες εντοπίστηκε σε περιοχή στο βόρειο Λονδίνο, έπειτα από κλήση πολίτη που αναγνώρισε το πρόσωπό του. Αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας τον συνέλαβαν χωρίς να φέρει αντίσταση.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, «ο άνδρας συνελήφθη και βρίσκεται πλέον υπό κράτηση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι διέπραξε νέο αδίκημα όσο ήταν ελεύθερος».

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «πρόκειται για απαράδεκτο λάθος» και υπογράμμισε ότι «τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να επαναληφθούν ποτέ».

Ο υπουργός δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι ανακοίνωσε επείγουσα εσωτερική έρευνα στο σωφρονιστικό σύστημα για να διαπιστωθεί πώς ένας καταδικασμένος δράστης σεξουαλικής επίθεσης μπόρεσε να αφεθεί ελεύθερος κατά λάθος.

Η υπηρεσία φυλακών επιβεβαίωσε ότι «το περιστατικό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος», ενώ ήδη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δύο υπάλληλοι που συμμετείχαν στη διαδικασία αποφυλάκισης.

Η εν λόγω υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια και τη διαχείριση των αιτούντων άσυλο, σε μια περίοδο που η μεταναστευτική πολιτική βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου στη Βρετανία.

Ο βρετανικός τύπος μίλησε για «χάος στο σωφρονιστικό σύστημα» και για «ανικανότητα του κράτους να προστατεύσει τους πολίτες του από επικίνδυνους παραβάτες».

Παράλληλα, αρκετοί κάτοικοι στην περιοχή του Έσσεξ, όπου έγιναν οι επιθέσεις, δήλωσαν ότι το γεγονός προκάλεσε φόβο και ανασφάλεια, ενώ οργανώσεις θυμάτων ζήτησαν αυστηρότερους ελέγχους στις διαδικασίες αποφυλάκισης.

Ο Hadush Kebatu παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο μεταναστών με στόχο την άμεση απέλασή του.

Η έρευνα για το πώς συνέβη το λάθος συνεχίζεται, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.

Πηγή: skai.gr

