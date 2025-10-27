Σάλος έχει προκληθεί με έναν άνδρα στη Τζόρτζια των ΗΠΑ που φόρεσε ναζιστική στολή ενόψει του Halloween και επιχείρησε να μπει σε μπαρ της περιοχής, όπου και ακολούθησε άγριος καυγάς.

Σε βίντεο και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στα social media, φαίνεται πως ένας 33χρονος ντυμένος ως ναζί πηγαίνει στο Cutters Pub, το βράδυ της Πέμπτης, όπου δεν τον αφήνουν να περάσει λόγω της προκλητικής αμφίεσής του.

Μάλιστα, μια γυναίκα φαίνεται να τον σπρώχνει για να φύγει και λίγο αργότερα γύρω του μαζεύονται και άλλοι νεαροί που μιλούν έντονα μαζί του. Μια κοπέλα φέρεται να προσπάθησε να του βγάλει το περιβραχιόνιο με τη σβάστικα που φορούσε και τότε την άρπαξε και την χτύπησε στο πρόσωπο.

This 33-year-old loser dressed as a Nazi got kicked out of a Georgia college bar and then arrested after he attacked a woman on camera. His name is Kenneth Leland Morgan from Athens, GA and I’m glad he’s sitting in jail. Arrest info below: pic.twitter.com/HkYzDvIp9Q — Harry Sisson (@harryjsisson) October 25, 2025

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και ο 32χρονος Κένεθ Λίλαντ Μόργκαν συνελήφθη. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και απλή επίθεση, ενώ η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ορίστηκε στα 1.500 δολάρια, σύμφωνα με την φοιτητική εφημερίδα του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια.

Athens, GA - male dressed in a Nazi uniform was spotted walking around last night. pic.twitter.com/WtrGz81BhW — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 24, 2025

Μιλώντας στη φοιτητική εφημερίδα, το θύμα είπε ότι ένας από τους Εβραίους φίλους της πρόσεξε πρώτος το περιβραχιόνιο με τη σβάστικα και άρχισε να διαπληκτίζεται με τον άνδρα. Είπε ότι προσπάθησε να παρέμβει και να αφαιρέσει το περιβραχιόνιο, και τότε ο δράστης την χτύπησε με ένα γυάλινο αντικείμενο.

«Χαμογελούσε ακόμα και ενώ με χτυπούσε. Συνέχισε να προσπαθεί να με τραβήξει για να με χτυπήσει, αλλά τον απομάκρυναν οι φίλοι μου», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.