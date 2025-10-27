Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάλος στη Τζόρτζια: 32χρονος με στολή ναζί χτύπησε κοπέλα έξω από μπαρ (Βίντεο)

Μια κοπέλα επιχείρησε να του βγάλει το περιβραχιόνιο με τη σβάστικα και τότε ο 32χρονος την άρπαξε και την χτύπησε με ένα γυάλινο αντικείμενο 

Ναζί

Σάλος έχει προκληθεί με έναν άνδρα στη Τζόρτζια των ΗΠΑ που φόρεσε ναζιστική στολή ενόψει του Halloween και επιχείρησε να μπει σε μπαρ της περιοχής, όπου και ακολούθησε άγριος καυγάς.

Σε βίντεο και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στα social media, φαίνεται πως ένας 33χρονος ντυμένος ως ναζί πηγαίνει στο Cutters Pub, το βράδυ της Πέμπτης, όπου δεν τον αφήνουν να περάσει λόγω της προκλητικής αμφίεσής του.

Μάλιστα, μια γυναίκα φαίνεται να τον σπρώχνει για να φύγει και λίγο αργότερα γύρω του μαζεύονται και άλλοι νεαροί που μιλούν έντονα μαζί του. Μια κοπέλα φέρεται να προσπάθησε να του βγάλει το περιβραχιόνιο με τη σβάστικα που φορούσε και τότε την άρπαξε και την χτύπησε στο πρόσωπο.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και ο 32χρονος Κένεθ Λίλαντ Μόργκαν συνελήφθη. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και απλή επίθεση, ενώ η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ορίστηκε στα 1.500 δολάρια, σύμφωνα με την φοιτητική εφημερίδα του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια.

Μιλώντας στη φοιτητική εφημερίδα, το θύμα είπε ότι ένας από τους Εβραίους φίλους της πρόσεξε πρώτος το περιβραχιόνιο με τη σβάστικα και άρχισε να διαπληκτίζεται με τον άνδρα. Είπε ότι προσπάθησε να παρέμβει και να αφαιρέσει το περιβραχιόνιο, και τότε ο δράστης την χτύπησε με ένα γυάλινο αντικείμενο.

«Χαμογελούσε ακόμα και ενώ με χτυπούσε. Συνέχισε να προσπαθεί να με τραβήξει για να με χτυπήσει, αλλά τον απομάκρυναν οι φίλοι μου», είπε. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τζόρτζια ΗΠΑ Ναζί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark