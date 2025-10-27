Αναβρασμός εξακολουθεί να επικρατεί στη βρετανική βασιλική οικογένεια στον απόηχο της εμπλοκής του πρίγκιπα Άντριου (αδελφού του Κάρολου) στο σεξουαλικό σκάνδαλο Επστάιν, που στοίχησε στον 65χρονο, ατιμασμένο πλέον πρίγκιπα τη στέρηση των βασιλικών του τίτλων (και προνομίων).

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε ζητήσει από τον Αντριου (πρώην Δούκα του Γιορκ) και την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον, να φύγουν από την έπαυλη των 30 δωματίων Royal Lodge (Βασιλική Στοά) στο Ουίνδσορ, για το οποίο δεν έχουν πληρώσει ενοίκιο εδώ και 20 χρόνια.

Μάλιστα, υπήρχε η ελπίδα ότι θα μετακόμιζαν στο Frogmore Cottage, το οποίο ήταν το σπίτι του Χάρι και της Μέγκαν από το 2019 έως το 2023.

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον λέγεται ότι συμφώνησαν τελικά να εγκαταλείψουν τη Βασιλική Στοά - αλλά μόνο εάν λάβουν δύο εναλλακτικά σπίτια σε αντάλλαγμα.

Ο 65χρονος πρώην Δούκας του Γιορκ φέρεται να ζήτησε να του παραδοθεί το Frogmore Cottage, στο Χόουμ Παρκ λίγο λιγότερο από 5 χλμ μακριά από το Ουίνδσορ Γκρέιτ Παρκ (Windsor Great Park)

Εν τω μεταξύ, η 66χρονη Φέργκιουσον έχει βάλει στο μάτι το κοντινό Adelaide Cottage, επίσης στο Χόουμ Παρκ - την τρέχουσα κατοικία του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, που σύντομα αναμένεται να μετακομίσουν με τα τρία παιδιά τους στο Forest Lodge, επίσης μέσα στην έκταση του Ουίνδσορ Γκρέιτ Παρκ, σε απόσταση αναπνοής από τη Royal Lodge.

Η «Monopoly» με τα ακίνητα της βασιλικής οικογένειας στο Ουίνδσορ είναι τόσο περίπλοκη αυτή τη στιγμή που φίλος του πρίγκιπα Άντριου δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Κανείς δεν είναι πραγματικά σίγουρος πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Παλάτι ακόμα».

«Ο Άντι είναι πρόθυμος να φύγει, αλλά αυτές είναι οι απαιτήσεις του. Είναι ρεαλιστής και ξέρει ότι τα πράγματα είναι προ των πυλών και ότι ο χρόνος του στο Royal Lodge έχει τελειώσει. Αν πρέπει να φύγει, τότε έχει ζητήσει το Frogmore Cottage» τόνισε.

