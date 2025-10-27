Οι χώρες θα το απέρριπταν αν τους ζητηθεί να «επιβάλουν» την ειρήνη στη Γάζα σε περίπτωση που αναπτυχθούν βάσει του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός του Τραμπ, δήλωσε ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας στο BBC.

Σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, τα αραβικά κράτη και οι διεθνείς εταίροι πρόκειται να διαθέσουν δυνάμεις σταθεροποίησης που «θα εκπαιδεύσουν και θα παρέχουν υποστήριξη στις ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα και θα συμβουλευτούν την Ιορδανία και την Αίγυπτο που έχουν εκτεταμένη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα». Η Χαμάς πρόκειται να αφοπλιστεί και να παραδώσει τον πολιτικό έλεγχο της περιοχής.

«Ποια είναι η εντολή των δυνάμεων ασφαλείας εντός της Γάζας; Ελπίζουμε ότι θα είναι ειρηνευτική, γιατί αν πρόκειται για επιβολή της ειρήνης, κανείς δεν θα θέλει να την αγγίξει», δήλωσε ο βασιλιάς Αμπντάλα.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη για το BBC Panorama, είπε ότι η Ιορδανία και η Αίγυπτος ήταν πρόθυμες να εκπαιδεύσουν τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας.

«Η διατήρηση της ειρήνης σημαίνει ότι κάθεσαι εκεί υποστηρίζοντας την τοπική αστυνομική δύναμη, τους Παλαιστίνιους, τους οποίους η Ιορδανία και η Αίγυπτος είναι πρόθυμες να εκπαιδεύσουν σε μεγάλους αριθμούς, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο. Αν περιπολούμε στη Γάζα με όπλα, δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα ήθελε να εμπλακεί καμία χώρα» είπε.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα δήλωσε ότι δεν θα έστελνε δυνάμεις της χώρας του στη Γάζα επειδή η χώρα του ήταν «πολύ κοντά πολιτικά» στην κατάσταση. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Ιορδανίας είναι παλαιστινιακής καταγωγής και, εδώ και δεκαετίες, η χώρα έχει φιλοξενήσει 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες που εγκατέλειψαν προηγούμενους πολέμους με το Ισραήλ - τον μεγαλύτερο αριθμό στην περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε αν εμπιστεύεται τη Χαμάς ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή της να παραιτηθεί από οποιονδήποτε πολιτικό ρόλο στη Γάζα, απάντησε: «Δεν το γνωρίζω, αλλά εκείνοι που εργάζονται πολύ κοντά τους - το Κατάρ και η Αίγυπτος - αισθάνονται πολύ, πολύ αισιόδοξοι ότι θα την τηρήσουν».

«Αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αν δεν βρούμε ένα μέλλον για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους και μια σχέση μεταξύ του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου και του Ισραήλ, είμαστε καταδικασμένοι».

Ο Βασιλιάς έχει πετάξει πάνω από τη Γάζα σε τρεις αποστολές μεταφοράς προμηθειών βοήθειας με αλεξίπτωτο.

«Η θέα ήταν απλώς σοκαριστική», είπε. «Η καταστροφή αυτού του τμήματος της Γάζας ήταν απλώς ένα σοκ για μένα. Το έχω δει ο ίδιος, και το πώς εμείς, ως διεθνής κοινότητα, επιτρέπουμε να συμβεί αυτό είναι απίστευτο» τόνισε.

Ο Βασιλιάς ζήτησε την υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ για την απομάκρυνση 2.000 Παλαιστινίων παιδιών από τη Γάζα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ιορδανό μονάρχη τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ το χαρακτήρισε ως μια «όμορφη χειρονομία». Έκτοτε, 253 παιδιά έχουν φύγει στην Ιορδανία. Περισσότερα από 5.000 έχουν φύγει για ιατρικούς λόγους, τα περισσότερα στην Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Περισσότεροι από 15.000 κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να περιμένουν την εγκαταλείψουν συμπεριλαμβανομένων περίπου 3.000 παιδιών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στη συνέντευξή της στο Panorama, η βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια επέκρινε τη διεθνής κοινότητα για την, όπως το έθεσε, αποτυχία της να σταματήσει τον πόλεμο για δύο χρόνια.

«Ξέρετε πώς είναι να είσαι γονιός τα τελευταία δύο χρόνια; Να βλέπεις τα παιδιά σου να υποφέρουν, να λιμοκτονούν, να τρέμουν από τρόμο και να είσαι ανίσχυρος να κάνεις οτιδήποτε γι' αυτό, και να ξέρεις ότι όλος ο κόσμος παρακολουθεί και να μην κάνεις τίποτα γι' αυτό. Αυτός ο εφιάλτης, είναι ο εφιάλτης οποιουδήποτε γονέα, αλλά αυτός ο εφιάλτης είναι η καθημερινή πραγματικότητα για τους Παλαιστίνιους τα τελευταία δύο χρόνια».

Η Βασίλισσα, η οποία είναι παλαιστινιακής καταγωγής, επαίνεσε τον Πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειές του να επιτύχει την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Είπε ότι χρησιμοποίησε την διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη της Αμερικής ως μοχλό πίεσης στο Ισραήλ.

«Προς τιμήν του, ο Τραμπ ήταν ο πρώτος πρόεδρος εδώ και πολύ καιρό που άσκησε πίεση στο Ισραήλ. Προηγουμένως, όταν περνούσαν τα όρια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ίσως έλεγε απλώς μερικά λόγια επίπληξης. Ο Πρόεδρος Τραμπ κατάφερε στην πραγματικότητα να πείσει τον [Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν] Νετανιάχου να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία».

Όταν ρωτήθηκε η βασίλισσα Ράνια για το αν πίστευε ότι μια διαρκής ειρήνη ήταν εφικτή, είπε ότι η ελπίδα για κάτι τέτοιο δεν ήταν αφελής, αλλά μια μορφή ανυπακοής.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί μπορούν να συνυπάρχουν», είπε. «Στην τρέχουσα ατμόσφαιρα, υπάρχει υπερβολική εχθρότητα, υπερβολικός θυμός και θλίψη και μίσος και κυνισμός μεταξύ των δύο λαών για να σφυρηλατηθεί στην πραγματικότητα μια ειρήνη μόνοι τους. Δεν είμαι αφελής εδώ. Αλλά νομίζω ότι με την ώθηση της διεθνούς κοινότητας, αυτός είναι ο μόνος τρόπος.»

«Τόσες πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια, η ελπίδα έμοιαζε άπιαστη. Η επιλογή της ελπίδας δεν ήταν εύκολη... είναι δύσκολη, είναι βαριά. Αλλά είναι ο μόνος δρόμος που δεν αρνείται τους Παλαιστίνιους ούτε προδίδει τον αγώνα τους ή την ανθρωπιά μας».

Πηγή: skai.gr

