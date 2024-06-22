Ξεκίνησε το μεσημέρι στη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας η διήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, της οποίας θα ηγηθεί το δεξιό VMRO-DPMNE, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος αυτού, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Ο εν αναμονή πρωθυπουργός Χρίστιαν Μίτσκοσκι, κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης της οποίας θα ηγηθεί αποκάλεσε και μάλιστα τρεις φορές τη χώρα «Μακεδονία», χωρίς να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική ονομασία της χώρας.

O Μίτσκοσκι περιέγραψε τη χώρα με τα πιο "μελανά" χρώματα, κατηγορώντας την απερχόμενη κυβέρνηση ως υπεύθυνη γι' αυτό και σημείωσε ότι η νέα κυβέρνηση θα δώσει έμφαση στην ανόρθωση της οικονομίας της χώρας και στην ανάπτυξη.

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του στην Ουκρανία, ενώ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του θα καλλιεργήσει σχέσεις συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες.

Η συνεδρίαση αυτή της Βουλής θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής (23/06) με την ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι δήλωσε πρόσφατα ότι στην ορκωμοσία της κυβέρνησής του θα χρησιμοποιήσει τη συνταγματική ονομασία της χώρας (σ.σ.Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

