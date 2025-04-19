Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με εκτεταμένες διαταραχές στις μετακινήσεις εν μέσω πασχαλινής περιόδου, εξαιτίας απεργιών στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ και μεγάλων έργων συντήρησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Χιλιάδες επιβάτες έχουν επηρεαστεί ήδη, με ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων και αυξημένη κίνηση στους αυτοκινητόδρομους.

Απεργίες στο Γκάτγουικ: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η απεργία των εργαζομένων στην επίγεια εξυπηρέτηση της εταιρείας Red Handling στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ συνεχίζεται, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Οι επιβάτες εκφράζουν την απογοήτευσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις στην παράδοση αποσκευών και έλλειψη ενημέρωσης από τις αεροπορικές εταιρείες.

Η απεργία, που ξεκίνησε τη Μεγάλη Παρασκευή και αναμένεται να διαρκέσει έως την Τρίτη 22 Απριλίου, επηρεάζει κυρίως τις πτήσεις των εταιρειών Norwegian, Delta, TAP και Air Peace. Σύμφωνα με την ένωση Unite, περίπου 50 πτήσεις την ημέρα επηρεάζονται από την απεργία, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις, ακυρώσεις και προβλήματα με τις αποσκευές.

Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι στην επίγεια εξυπηρέτηση της εταιρείας Red Handling στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ ξεκίνησαν τετραήμερη απεργία από τη Μεγάλη Παρασκευή 18 Απριλίου έως και την Τρίτη 22 Απριλίου, διεκδικώντας καλύτερες συνταξιοδοτικές παροχές και εργασιακούς όρους.

Οι επιβάτες προτρέπονται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για την κατάσταση των πτήσεων και να διατηρούν αποδείξεις για τυχόν έξοδα, καθώς δικαιούνται επιστροφές χρημάτων, αλλαγή δρομολογίων και φροντίδα (π.χ. γεύματα και διαμονή) σε περιπτώσεις μεγάλης καθυστέρησης.

Το αεροδρόμιο Γκάτγουικ και η εταιρεία Red Handling δηλώνουν ότι εργάζονται για την επίλυση της διαμάχης και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στους επιβάτες. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες συνιστάται να είναι προετοιμασμένοι για περαιτέρω καθυστερήσεις και να ελέγχουν τακτικά τις ενημερώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Διακοπές σιδηροδρομικών δρομολογίων λόγω έργων

Ταυτόχρονα, η Network Rail πραγματοποιεί περισσότερα από 300 έργα συντήρησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου, επηρεάζοντας σημαντικά τις υπηρεσίες κατά το πασχαλινό τετραήμερο.

Τα απευθείας δρομολόγια Λονδίνο–Μπέρμιγχαμ–Μάντσεστερ δεν θα λειτουργούν το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Η κατάσταση επιβαρύνεται και από την αυξημένη κίνηση στους δρόμους με 19 εκατομμύρια οχήματα να καταγράφονται στους δρόμους χτες 18 Απρίλιου.

